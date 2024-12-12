Lula da Silva Beyin Ameliyatında Başarılı

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Brezilya'da beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sao Paulo'daki Suriye- Lübnan Hastanesi doktorlarından Roberto Kalil, yaptığı basın toplantısında, Lula da Silva'nın beyin ameliyatının 2 saat sürdüğünü ve başarılı geçtiğini belirtti.

Kalil, 79 yaşındaki Brezilya liderinin 48 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağını ifade ederek, "Lula da Silva'nın beyninde herhangi bir hasar tespit edilmedi. Başarılı bir operasyon geçirdi." dedi.

Doktor Kalil, "düşük riskli" olarak nitelendirdiği bir ameliyat daha planladıklarını ve bu operasyonla beyindeki olası kanama riskini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva, beynindeki kanama nedeniyle 10 Aralık'ta acilen ameliyata alınmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ekim ayında evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü ifade edilmişti.