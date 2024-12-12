Lula da Silva Beyin Ameliyatında Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lula da Silva Beyin Ameliyatında Başarılı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın beyin kanaması ameliyatı başarılı geçti, sağlığı iyi.

12.12.2024 05:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sao Paulo'daki Suriye- Lübnan Hastanesi doktorlarından Roberto Kalil, yaptığı basın toplantısında, Lula da Silva'nın beyin ameliyatının 2 saat sürdüğünü ve başarılı geçtiğini belirtti.

Kalil, 79 yaşındaki Brezilya liderinin 48 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağını ifade ederek, "Lula da Silva'nın beyninde herhangi bir hasar tespit edilmedi. Başarılı bir operasyon geçirdi." dedi.

Doktor Kalil, "düşük riskli" olarak nitelendirdiği bir ameliyat daha planladıklarını ve bu operasyonla beyindeki olası kanama riskini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva, beynindeki kanama nedeniyle 10 Aralık'ta acilen ameliyata alınmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ekim ayında evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Lula Da Silva, Ameliyat, Brezilya, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lula da Silva Beyin Ameliyatında Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 06:24:41. #1.11#
SON DAKİKA: Lula da Silva Beyin Ameliyatında Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.