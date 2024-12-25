Lüleburgaz Belediyesi\'nden Geri Dönüşümde Başarı: Tonlarca Atık Kazandırıldı

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin geri dönüşüm uygulamalarıyla bu yıl da tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı. 2024 yılında mobil atık toplama uygulamasıyla yaklaşık 25 ton, akıllı atık tanıma sistemi makineleri ile yaklaşık 840 bin adet plastik ve metal atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2021 yılında uygulamaya başladığı geri dönüşüm uygulamalarıyla tonlarca atık geri dönüşüme sokuldu. Hem çevre kirliliğini önleyip hem de geri dönüşüme kazandırılan atıklar karşılığında, vatandaşlar para puan kazandı.

Belediye'nin Mobil Atık Toplama uygulaması ile 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 25 ton atık geri dönüşüme gönderildi. Bu zamana kadar Mobil Atık Toplama aracı ile 10 bin 448,10 kilogram karton, 352,10 kilogram karışık atık, 706,40 kilogram metal atık, 818,29 kilogram atık yağ ve 12 bin 834 kilogram plastik atığın toplanması sağlandı.

4 noktada akıllı atık tanıma makineleri

Belediye'nin akıllı atık tanıma sistemi makineleri ile de yılın bu dönemine kadar 840 bin plastik ve metal atık geri dönüşüme kazandırıldı. İlçenin 4 ayrı noktasında bulunan akıllı atık tanıma makineleri ile vatandaşlar hem atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevre kirliliğinin önüne geçmiş oldu hem de dönüşüm kartlarına para puanlarını yükletti. Akıllı atık tanıma makineleri ile 2024 yılında 671 bin 257 plastik atık, 168 bin 921 adet de metal atık geri dönüşüme gönderildi.

Vatandaşların geri dönüşüme kazandırdığı atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinin sorumlusu Mustafa Körücü, "Tesiste mal kabulü yapıldıktan sonra atıklar çeşitli ayrıştırmalardan geçiyor. Preslenecek malzemeler presleniyor, fabrikalara gönderiliyor. Ham maddeye çevirdiğimiz ürünler var. Gerek granül yapıyoruz gerekse çapak haline getirip tekrar hammadde olarak fabrikalara ulaşımını sağlıyoruz" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Süleyman Şengün de "Bu sistemde pet şişe ve teneke kutuları cihazımıza atabiliyoruz. Bu atıklar daha sonra arkadaşlarımız tarafından alınarak geri dönüşüm tesisine götürülüp dönüşüme kazandırılıyor. Bu cihaza karton ve deforme olmuş atıkları kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımıza Temizlik İşleri Müdürlüğü üzerinden dönüşüm kartı teslim ediyoruz. Bu kartla birlikte vatandaşlarımız Gençlik Parkı, Kongre Meydanı, Erol Özgür Parkı ve Kapalı Pazaryeri'nde bulunan 4 tane cihazımıza giderek aldıkları kartları yerleştirdikten sonra ücretlendirmeler kartlarına yükleniyor. Türkiye'nin her yerinde kullanabiliyorlar" diye konuştu.