Lüleburgaz Belediyesi temizlik ekipleri sahaya saat 06.00'da çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz Belediyesi temizlik ekipleri sahaya saat 06.00'da çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüleburgaz Belediyesi temizlik ekipleri sahaya saat 06.00\'da çıktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Belediyesi, cadde ve sokaklar ile mahallelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına saat 06.00 itibarıyla devam ediyor. Ekipler, çarşı bölgesinde yaya yoğunluğunun olduğu noktaları temizleyip konteyner boşaltma işlemlerini gerçekleştiriyor.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, saat 06.00 itibarıyla cadde ve sokaklar ile mahallelerde temizlik çalışması yürütürken, çarşı bölgesinde yaya yoğunluğunun bulunduğu noktaları da güne hazırlıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, gece saatlerinde yürütülen temizlik işlemlerine sabahın erken saatlerinde de devam ediyor. İş kıyafetlerini giyerek yollara koyulan personel, günün yoğunluğunun hissedildiği cadde ve sokaklar ile mahallelerde banklar, taş yüzeyler, yağmur olukları, konteynerler ve çeşmeleri temizleyerek güne hazırlıyor.

Sabah 06.00 itibarıyla sahaya çıkan ekipler, program dahilinde konteyner boşaltma işlemlerini gerçekleştirirken, çarşı bölgesinde görevli ekipler yaya yoğunluğunun olduğu noktaları temizliyor.

Mahallelerde görev yapan ekipler ise vatandaşların temizlenmiş cadde ve sokaklarda karşılamak için görev yapıyor.

Kaynak: ANKA
GüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Sanık avukatının sözleri aileleri ayağa kaldırdı Dilovası davasında keşif sonrası gerginlik Sanık avukatının sözleri aileleri ayağa kaldırdı! Dilovası davasında keşif sonrası gerginlik
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
Aldatılan kadından akıl almaz intikam Paranın üzerine düştüğü nota bakın Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:15:26. #7.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi temizlik ekipleri sahaya saat 06.00'da çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei