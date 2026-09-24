Lüleburgaz Belediyesi temizlik ekipleri sahaya saat 06.00\'da çıktı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, saat 06.00 itibarıyla cadde ve sokaklar ile mahallelerde temizlik çalışması yürütürken, çarşı bölgesinde yaya yoğunluğunun bulunduğu noktaları da güne hazırlıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, gece saatlerinde yürütülen temizlik işlemlerine sabahın erken saatlerinde de devam ediyor. İş kıyafetlerini giyerek yollara koyulan personel, günün yoğunluğunun hissedildiği cadde ve sokaklar ile mahallelerde banklar, taş yüzeyler, yağmur olukları, konteynerler ve çeşmeleri temizleyerek güne hazırlıyor.

Sabah 06.00 itibarıyla sahaya çıkan ekipler, program dahilinde konteyner boşaltma işlemlerini gerçekleştirirken, çarşı bölgesinde görevli ekipler yaya yoğunluğunun olduğu noktaları temizliyor.

Mahallelerde görev yapan ekipler ise vatandaşların temizlenmiş cadde ve sokaklarda karşılamak için görev yapıyor.