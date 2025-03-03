Lüleburgaz'da Balkan Lezzetleri Atölyesi Başladı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Balkan Lezzetleri Atölyesi Başladı

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Meslek Edindirme İstihdam Çalışma Grubu, Balkan Lezzetleri Atölyesi'ni düzenleyerek katılımcılara dızmana yapımını öğretti. Atölyede, geleneksel Balkan yemek kültürü tanıtılmaya çalışılıyor.

03.03.2025 10:09  Güncelleme: 11:22
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Meslek Edindirme İstihdam Çalışma Grubu is¸birliğiyle düzenlenen Balkan Lezzetleri Atölyesi, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde başladı. Katılımcılar, ilk atölyede göçmen böreği olarak da bilinen dızmana yaptı.

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Meslek Edindirme İstihdam Çalışma Grubu is¸birliğiyle düzenlenen Balkan Lezzetleri Atölyesi, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde başladı.

Atölyenin ilk gününde katılımcılar göçmen böreği olarak da bilinen dızmana yapımını öğrendi. Executive chef Akın Sarpdere ve Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme, İstihdam ve Çalışma Grubu Başkanı Cemile Mil'in de eşlik ettiği atölyede katılımcılar hem eğlenceli hem de lezzetli anlar geçirdi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Öz, "Balkan Lezzetleri Atölye'mizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Meslek Edindirme İstihdam ve Çalışma Grubu'muzun ve şef Akın Sarpdere'nin destekleriyle, kadınlarımızın yoğun ilgisiyle, devamı da gelecek bu atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, Balkan lezzetlerinin devamlılığını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Bugün dızmana yapıyoruz. Bir dahaki atölyelerimizde belki Boşnak böreği olacak veya Pomak böreği olabilir. Bunun devamı çok isteniyor. Belediyemizin desteği ile Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bunun devamını getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Baş şef Akın Sarpdere, "Balkanların yöresel yemeklerini tanıtmak istiyoruz. Bu ilk etkinliğimiz. İlla ki biraz acemiliğimiz var ama Balkanlar'dan gelen, göç esnasında yapılan yemekleri, kültürel mirası bize taşımak istiyoruz. Kültürel miras denince insanların aklına mimari yapılar gelir ama bize geçen asıl miras yemek kültürüydü. Balkanlardan Osmanlı mutfağına geçmiş milyonlarca lezzet var. Biz de bunları burada tanıtmak istiyoruz" dedi.

"Çok mutluyuz, yoğun bir talep var"

Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme, İstihdam ve Çalışma Grubu Başkanı Cemile Mil de "Biz Kapalı Pazar yeri ve Semt Merkezi'nde belediyenin bize tahsis ettiği iki dükkanda Balkan lezzetlerini sunuyoruz. Kadın Meclisimizin projesi olan bu etkinlikte biz de onlara destek verdik. Çok mutluyuz, yoğun bir talep var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Balkan Lezzetleri Atölyesi Başladı - Son Dakika

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