Lüleburgaz'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi göğsünden yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi göğsünden yaralandı, şüpheli yakalandı

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Lüleburgaz\'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi göğsünden yaralandı, şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokollu Mehmet Paşa Camisi mevkisinde iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 1 kişi göğsünden yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken kaçan şüpheli polisçe kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi mevkisinde E.F. ile A.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, bıçakla E.F'yi??????? göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.F, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
LüleburgazKırklareli3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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