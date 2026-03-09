Lüleburgaz'da Kadınlar Günü Etkinlikleri

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "Sokaklar Kadınların" yürüyüşünde, kadınlar eşitlik, özgürlük ve dayanışma çağrısında bulundu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Hafta boyunca voleybol turnuvasından söyleşilere, şiir dinletisinden farkındalık etkinliklerine, film gösterimi, tiyatro, sergi, konserlere kadar çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Lüleburgaz Akademi SK şampiyon

LYFA'da 2 Mart'ta başlayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası'nda Pınarhisar, Vize, Babaeski, Pehlivanköy ve Lüleburgaz'dan kadın voleybol takımları mücadele etti. 6 Mart'ta oynanan final mücadelesinin ardından Lüleburgaz Akademi SK şampiyonluğa ulaştı. Takımlara kupa ve madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş tarafından verildi.

"Atatürk ve Kadın Hakları" konuşuldu

LYSA Çok Amaçlı Salon'da 3 Mart Salı günü saat 20.30'da araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın katılımıyla "Atatürk ve Kadın Hakları Söyleşisi" düzenlendi. Söyleşide, kadınların toplumsal hayattaki eşitlik mücadelesi tarihsel perspektiften ele alındı.

LYKA Afife Jale Salonu'nda 4 Mart'ta düzenlenen "Sen de Katıl Bize" yoga etkinliğine ilgi yoğun oldu.

LYSA'da 5 Mart'ta Lüleburgaz Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen müzikli şiir dinletisinde kadınların emeği, umudu, direnci ve gücü Cahit Irgat Salonu'nda yankılandı. Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, gecenin sonunda katılımcılara teşekkür ederek plaket sundu.

LYSA Çok Amaçlı Salon'da 6 Mart'ta "3'üncü Trakya Girişimci Kadınlar Zirvesi" düzenlendi. Zirve Trakya'nın farklı noktalarından kadın girişimcileri, kamu ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya getirdi.

"Vali Hanım" belgeseli gösterildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği ve Türkiye'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman'ın hayatını anlatan "Vali Hanım" belgeseli, 6 Mart Cuma günü Kerim Budak Çal Salonu'nda ücretsiz olarak gösterildi.

LYSA K. Budak Çal Salonu Fuayesi'nde 7 Mart Cumartesi günü "Öyküsü Olan Kadınlar" adlı resim sergisi açıldı. Erol Çopur'un resim ve illüstrasyon sergisi, 14 Mart'a kadar LYSA K. Budak Çal Fuaye Alanı'nda ziyaret edilebilecek.

"Kadın Kısmı" sahnelendi

LYSA K. Budak Çal Salonu'nda 7 Mart'ta Kent Konseyi Kent Pazarı İstihdam Çalışma Grubu Emek Tiyatro Topluluğu, "Kadın Kısmı" oyununu sahneledi. Kadınların umut ve cesaret dolu hikayeleri sahnede hayat buldu.

Eşitlik, özgürlük ve dayanışma çağrısı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ise kadınlar, belediye meydanında bir araya geldi. Kadınlar buradan Zübeyde Hanım Parkı'ndaki Zübeyde Hanım Büstü'ne giderek çiçek bıraktı. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan tarafından Yeni Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Yüzlerce kadın buradan Kongre Meydanı'na yürüyerek eşitlik, özgürlük ve dayanışma çağrısında bulundu. Ardından Kongre Meydanı'nda kadınlar adına basın açıklaması okundu. Yürüyüşe Belediye Başkan Murat Gerenli de katıldı. Gerenli yürüyüş öncesinde meydana toplanan kadınlara karanfil verdi.

LYSA'da 8 Mart akşamı ise "Merguz" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gerenli ve Başkan Yardımcısı Aktan ile sanatseverler katıldı. Akşam saat 20.30'da Cahit Irgat Salonu'nda Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu'nun konseri ve "Sahne Kadınların" adlı opera sahnelendi.