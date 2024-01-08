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Lüleburgaz'da Marmara depremi tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Marmara depremi tatbikatı gerçekleştirildi

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ve Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkaz altında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yapıldı. Tatbikatta, kurtarma ekipleri enkazda dinleme yaparak iki kişinin olduğunu tespit etti ve onları kurtarmak için çalışmalara başladı. Arama kurtarma köpeği de bölgede hazır bulundu. Kızılay ekipleri ise afetzedelerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı. Dernek Başkanı Mustafa Kalecik, tatbikatın depremlere hazırlık amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Lüleburgaz\'da Marmara depremi tatbikatı gerçekleştirildi
08.01.2024 - 12:47,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ve Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası enkazdan kurtarmaya yönelik çalışma yapıldı.

Senaryo gereği, depremde yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

Enkazda dinleme yapan ekipler, enkazın altında kaldığı tespit edilen iki kişi için iki ayrı yerden binaya girilmesini planladı.

Arama kurtarma köpeği de bölgede hazır bulundu. Duvar kırım aletleri ile enkazda oyuklar açan ekipler, afetzedelere ulaşıp bulunduğu yerden kurtardı.

Öte yandan Kızılay ekipleri de çalışma yapan kırım ekibi ile bölgedeki afetzedelerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Dernek Başkanı Mustafa Kalecik, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olası depremlere hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatların ekipler için çok önemli olduğunu ifade eden Kalecik, bu tür çalışmaların hassasiyet gerektirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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