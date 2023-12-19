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Lüleburgaz'da silahlı yol verme kavgası - Son Dakika
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Lüleburgaz'da silahlı yol verme kavgası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin silahla ateş ettiği görülüyor.

Lüleburgaz\'da silahlı yol verme kavgası
19.12.2023 - 16:29,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı yol verme kavgasının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet Caddesi'nde 17 Aralık Pazar günü İ.Ç. ile E.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A'nın otomobilinden aldığı silahla yaraladığı İ.Ç, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüphelilerin yol verme kavgasının çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda tarafların yol verme nedeniyle önce kavga ettikleri daha sonra E.A'nın otomobilinden aldığı silahla İ.Ç'ye ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: AA
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