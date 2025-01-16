Lüleburgaz'da Sokak Hayvanları İçin Dayanışma Mezadı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 2024 Aralık ayında sokak hayvanları yararına düzenlediği mezatta para yerine kabul edilen yaklaşık 3 ton mama, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen ay düzenlediği "Sesim olur musun?" etkinliğinde gerçekleştirilen mezatta kabul edilen mamalar, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne dün teslim edildi.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da gönüllülere destek vererek, "Gençlere örnek oldukları için teşekkür ederim. Umarım bu dayanışma sürer. 'Satın alma sahiplen' diyerek tüm vatandaşlarımızı hayvan sahiplenmeye davet ediyoruz. Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Günalp Çakır da "Gençler bize örnek oldular. Dayanışmanın fitilini onlar ateşlemişti. Lüleburgaz halkını dayanışmaya davet ettiler ve dayanışma çağrısı cevapsız kalmadı. Biz de Kent Konseyi olarak bundan çok mutluyuz. Dileğimiz aynı dayanışmanın kenti ilgilendiren her konuda devam etmesi" dedi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Derecik ise "Bugün Lüleburgaz halkımızın ve gençlik meclisimizin büyük dayanışması sayesinde toplanan mamaları barınağımıza teslim ettik. Bu süreçte emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.