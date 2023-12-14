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Lüleburgaz'da tır çarpışması: Sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da tır çarpışması: Sürücüler yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada, iki tır çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Ulaşım ise kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.

Lüleburgaz\'da tır çarpışması: Sürücüler yaralandı
14.12.2023 - 09:27,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Ş.K. idaresindeki 06 DSA 532 plakalı tır TEM otoyolunun Hamitabat mevkisinde emniyet şeridinde bulunan KA 5508 CT plakalı tıra çarptı.

Kazada Ş.K. ile diğer tırın sürücü V.K. yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz - İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırların kaldırılmasının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da tır çarpışması: Sürücüler yaralandı - Son Dakika
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