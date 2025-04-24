Lüleburgaz'da Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkuyla Sona Erdi

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin 34'üncüsünü düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, kapanış gösterileri ile sona erdi. 4 gün boyunca 6 konuk ülke ile toplamda 111 ekibin sahne aldığı şenlikle çocuklar bayram coşkusu doyasıya yaşadı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 34'üncünü düzenlediği, 20 Nisan'da başlayan Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen kapanış gecesi ile sona erdi.

Lüleburgaz Belediyesi Sevgi ve Çoksesli Çocuk Korosu'nun performansı ile başlayan gecede Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Kazakistan ekipleri, performanslarını sergiledi.

Geceye, Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekiplerin performanslarının ardından şenliğin gerçekleştirilmesinde emekleri olan gönüllüler, öğretmenler, eğitmenler, müzisyenler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve belediye personeline madalyaları verildi.

Dört gün boyunca binlerce çocuk ve yetişkin, Kongre Meydanı çevresinde kurulan çadırlarda gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Şenlik kapsamında kurulan 41 çadırda ebrudan yüz boyamaya, spordan resime onlarca etkinlik gerçekleştirildi.