Lüleburgaz Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lüleburgaz Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Tezcan ile Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mucahit Sözal'ı makamında kabul etti. Yüce, ziyarette takımlara başarılar diledi. Ayrıca, Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlendi ve vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürdürüldü. Kırklareli'nde ise bir köy ile 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

31.05.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Tezcan ile Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mucahit Sözal'ı makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette Kocaeli'nde Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenecek Hentbol Erkekler 2. Lig'e terfi müsabakaları ile Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek Kadınlar 2. Lig'e terfi müsabakalarında takımlara başarılar diledi.

Sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Yüce, takımların müsabakalarda başarı elde edeceğine inandıklarını kaydetti.

Tezcan da Kaymakam Yüce'ye adının yer aldığı formayı hediye etti.

Kan bağışı kampanyası

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sensiz Olmaz" sloganıyla Lüleburgaz Lisesi salonunda gerçekleştirilen kampanyada, Kaymakam Salih Yüce ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de bağışta bulundu.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının çok önemli olduğunu belirterek, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Kampanyada, öğretmen ve öğrenciler de kan bağışında bulundu.

Vektörle mücadelede çalışmaları

Lüleburgaz'da vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yaptığı belirtildi.

Ekiplerin, çalışmalarını larva üreme alanları, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ile 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Pancar köyü, Alpullu beldesinin Yeni ve Şeker mahalleleri ile kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Turist Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Pancar köyünde 14.00-16.00, Yeni Mahallesi'nde 10.00-14.00, Şeker Mahallesi'nde 08.00-10.00, Turist Mahallesi'nde de 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

Kırklareli, Salih Yüce, Lüleburgaz, Gençlik, Spor, Çevre, Enerji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:39:59. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement