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Lüleburgaz Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Lüleburgaz Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisinde 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi. Yaklaşık 300 çocuk ve aileleri katıldığı etkinlikte yaş gruplarına göre çocuklar halat çekme, çuval yarışı, deve-cüce oyunları oynandı. Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti ve Nasreddin Hoca'nın Türk kültüründe ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Lüleburgaz Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi
16.12.2023 - 13:05,
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Lüleburgaz Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisinde 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Yaklaşık 300 çocuk ve aileleri katıldığı etkinlikte yaş gruplarına göre çocuklar halat çekme, çuval yarışı, deve-cüce oyunları oynandı.

Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Nasreddin Hoca'nın Türk kültüründe ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Demir, "Eminim ki bu çocuklarımız büyüdüğü zaman, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camisinde, Nasreddin Hoca ile buluştuklarını hatırlayacak. Milli kültürümüzde Nasreddin Hoca'nın var olduğunu, camide neşelendiklerini, gönüllerinde cami sevgisi olarak geri dönüşüm olacaktır. Bizimde gayemiz onlarda bir güzel iz bırakmak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Nasreddin Hoca, Lüleburgaz, Cami, Son Dakika

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