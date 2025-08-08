Lungu'nun Naaşı Zambiya'ya İade Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lungu'nun Naaşı Zambiya'ya İade Edildi

08.08.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Lungu'nun naaşını Zambiya'ya iade etti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'nun naaşının, ülkesine iade edilmesine karar verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Lungu'nun hayatını kaybettiği Güney Afrika'da bulunan Pretorya Yüksek Mahkemesi, Lungu'nun ailesi ile Zambiya hükümeti arasında yaşanan resmi tören sorunu nedeniyle taraflara teslim etmediği cenazenin akıbetine dair karar verdi.

Mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine ilişkin karar aldı.

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Gauteng Bölümü Başkan Yardımcısı Aubrey Ledwaba, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme, Zambiya hükümetinin merhum cumhurbaşkanı için devlet cenaze töreni düzenlemeye yetkili olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.

Ledwaba, Lungu'nun naaşının, başkent Lusaka'da düzenlenecek resmi törenle defnedilmek üzere ailesi tarafından Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar verildiğini ifade etti.

Lungu ailesinin avukatı Neo Mashele ise kararı temyiz etmek üzere Yargıtay'a başvuracaklarını belirtti.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi cenaze töreni düzenlemek isterken, ailesi Lungu'nun vasiyeti doğrultusunda, en büyük siyasi rakibi ve halefi Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın törene katılmaması yönündeki isteğini gerekçe göstererek bu törene karşı çıkmıştı.

Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesini engelleyen aile üyeleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde cenaze töreni düzenleme kararı almıştı.

Zambiya hükümeti bu cenaze törenini durdurmak üzere mahkemeye başvurmuştu.

Bunun üzerine Pretorya Yüksek Mahkemesi, Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreninin yapılamayacağına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Politika, Zambiya, Güncel, Hukuk, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lungu'nun Naaşı Zambiya'ya İade Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi

18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
01:10
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
00:34
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi’yi çok övdü
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi'yi çok övdü
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
00:22
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
00:09
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
00:08
’’Bizim evimiz Süper Lig’dir’’ diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
''Bizim evimiz Süper Lig'dir'' diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
23:59
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham’dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
23:47
Yılın futbolcusuna verilen ’’Altın Top’’ ödülü için adaylar açıklandı
Yılın futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü için adaylar açıklandı
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 20:03:20. #7.11#
SON DAKİKA: Lungu'nun Naaşı Zambiya'ya İade Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.