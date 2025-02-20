Lütfü Savaş, CHP İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika
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Lütfü Savaş, CHP İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç kararının kaldırılması için Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. İhraç, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım gerekçe gösterilerek verilmişti.

20.02.2025 12:46  Güncelleme: 14:06
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Geçtiğimiz Aralık ayında CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ihraç kararının kaldırılmasını istedi.

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle 11 Aralık 2024'te yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP'den ihraç etmişti.

İhraç edilmesinin üzerine Lütfü Savaş'ın 31 Ocak'ta Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin disiplin cezasının iptali ve kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Lütfü Savaş'ın avukatı aracılığı ile Mahkemeye yaptığı başvuru dilekçesinde, "Dava konusu disiplin cezası müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı olarak verilmiş olup verilen ceza; T.C. Anayasa'sına, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırıdır. Savunma istenilen yazıda isnat edilen somut fiil, fiilin hukuki nitelendirmesi, karşılığında öngörülen disiplin cezası, elde edilen deliller gibi hususların soruşturulana bildirilmesi gerekmekte olup savunma istem yazısı bu koşulları taşımadığından müvekkilimin savunması usulüne uygun alınmamış olduğundan disiplin cezası şekil unsuru yönünden hukuka aykırıdır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lütfü Savaş, CHP İhraç Kararını Mahkemeye Taşıdı - Son Dakika

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