M23 Isyancıları Goma'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
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M23 Isyancıları Goma'yı Ele Geçirdi

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M23 isyancı grubu, Kongo'daki Goma kentinde kontrolü elde etti. Çatışmalar devam ediyor.

27.01.2025 13:40
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- M23 isyancı grubu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde kontrolü ele geçirdi

KİNŞASA - Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde ordu ile çatışan Ruanda destekli M23 isyancı grubu şehrin kontrolünü ele geçirdi.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula'nın "Ruanda, isyancıları desteklemek için ülkeye asker göndererek savaş ilan etti" açıklamasının ardından isyancılar ile ordu arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Ülkenin doğusundaki Goma kentinde yoğun çatışmaların ardından Ruanda destekli M23 isyancı grubu şehrin kontrolünü ele geçirdi. İsyancıların kontrolü sağladığı kentte halk büyük sevinç yaşarken, grubu "kahraman" gibi karşıladı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Goma çevresindeki ana yollar kapatılırken, şehrin havaalanı, tahliye ve insani yardımlar için artık kullanılamıyor.

"100 Kongolu asker de silahlarını teslim etti"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonundaki Uruguay ordusu, isyancıların yerel saatle 03.00'te hükümet askerlerine teslim olmaları çağrısında bulunduğunu, 100 Kongolu askerin de silahlarını teslim ettiğini bildirdi. MONUSCO personeli ve aileleri, 10 otobüsle birlikte Ruanda'ya tahliye edildi.

BM'den Ruanda'ya "askerlerinizi çekin" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ruanda'ya çağrı yaparak, isyancıları desteklemeyi bırakmasını ve askerlerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarından çekmesini istedi. Guterres, M23 isyancı grubuna da "Tüm düşmanca eylemleri derhal sonlandırmaları ve işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri" çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ederken, Fransa'nın BM temsilcisi Nicolas de Riviere, MONUSCO'nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden çekilmesi için çağrı yaptı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise Doğu Afrika Topluluğu bloğunun Başkanı Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun durumla ilgili devlet başkanları düzeyinde acil bir toplantı yapacağını bildirdi.

M23, Tutsi nüfusunu korumayı amaçlıyor

M23 isyancı grubu, başka bir isyancı grubun kolu olarak 2012 yılında kuruldu. Grup, amaçlarının uzun süredir zulüm ve ayrımcılıktan şikayet eden Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Tutsi nüfusunu korumak olduğunu savunuyor. Hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Birleşmiş Milletler, M23 grubunun Ruanda tarafından desteklendiğini savunuyor. Ruanda, iddiaları reddetse de mevcut çatışmanın sorumluluğunu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yüklüyor. Bazı taraflar ise, Ruanda'nın M23'ü Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki altın, kobalt ve tantal gibi mineralleri "yağmalamak" için kullandığını iddia ediyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Kongo, Dünya, Goma, Son Dakika

Son Dakika Güncel M23 Isyancıları Goma'yı Ele Geçirdi - Son Dakika

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