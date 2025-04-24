Maarif Çocuk Şenliği İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Maarif Çocuk Şenliği İstanbul'da Yapıldı

Maarif Çocuk Şenliği İstanbul\'da Yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı, 140 öğrenciyle İstanbul'da çocuk şenliği düzenledi. Filistin'e destek verildi.

24.04.2025 19:28
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Türkiye Maarif Vakfının farklı ülkelerden gelen 140 öğrencisi, Maarif Çocuk Şenliği'nde İstanbul'da buluştu.

Vakfın İstanbul binasının bayrak ve balonlarla süslenen bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte Azerbaycan, Venezuela, Fildişi Sahili, Pakistan, Etiyopya ve Arnavutluk'tan gelen çocuklar folklor gösterisi sahneledi.

Misafir öğrenciler konuşmalarında Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için temennilerini dile getirirken, Filistinli çocukların seslendirdiği şarkılara şenliğe katılanlar da eşlik etti.

Etkinlik için kurulan sahnede, ikram stantları, çocuklara yönelik pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve geleneksel kıyafetli şerbetçi ile animatörlerin bulunduğu şenlik programı ilgiyle takip edildi.

"Maarif okullarının 23 Nisan şenliklerine katkı vermesi anlamlı"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, etkinlikte yaptığı konuşmada, 55 ülkede yaklaşık 70 bin çocuğa örgün ve yaygın eğitim hizmetleri sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çocukları buluşturan bu organizasyona katkı vermekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özdil, "Kişisel olarak da benim için çok önemli. Bu kadar çok ülkede bu kadar çok öğrenciyle faaliyet gösterirken bizim okullarımızda 23 Nisan'ın kutlanması, Türkiye'deki uluslararası çocuk şenliğine Türkiye Maarif Vakfı okullarının katkı vermesi bizim için çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımcılar arasında yer aldığı etkinlik, tüm öğrencilerin sahnede şarkı söylemesi ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maarif Çocuk Şenliği İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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