''Maaşımız yetmiyor'' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu - Son Dakika
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''Maaşımız yetmiyor'' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

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196 bin 775 lira milletvekili maaşının yetmediğini söyleyerek tepki çeken Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'den yeni açıklama geldi. Demir, ''milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, algı oluşturan kim varsa şerefsizdir namussuzdur. Söylediğim şey bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir.'' dedi.

20.02.2025 16:35  Güncelleme: 16:50
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Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ortak Meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir'den milletvekili maaşlarına ilişkin tartışma yaratacak bir açıklama geldi. 196 bin 775 lira olan milletvekili maaşının yetmediğini savunan Demir, "Asgari ücret düşük olduğu için çok görülüyor" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN DEMİR'DEN YENİ AÇIKLAMA: KİM ALGI YAPIYORSA ŞEREFSİZDİR

Tepkilerin ardından Doğan Demir yeni açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demir sert ifadeler kullandı. Demir şunları söyledi: "İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur.

'Maaşımı yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir

"PARAYLA İŞİM YOK"

Ülkemizde emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ve insanlarımızın nasıl zor koşullarda geçindiğini en yakından bilen birisiyim. Kaldı ki milletvekilliğini maaşa endekslemekte çok abes bir durum, bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiçbir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamazda. Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur. İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun "Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?" diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün Milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum.

"SÖYLEDİĞİM ŞEY, ALDIĞIMIZ MAAŞIN İKİ KATI HARCAMA YAPTIĞIMIZ"

Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir. Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum."

'Maaşımı yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
\'\'Maaşımız yetmiyor\'\' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Gelecek Partisi, Milletvekili, Doğan Demir, Yoksulluk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ''Maaşımız yetmiyor'' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Çelikk:
    Öbür Dünyada Ölümden Kaçamazsın Bu kadar Para Alıyorsunuz Hâlen Yetmiyor 353 7 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Vekillik yarı yarıya azalmalı ve maaşlarıda en fazla iki asgari ücret olmalı halk isterse herşey olur artık halk sürünmeyi şükürü vs bırakmalı haklarına sahip çıkmalı kısaca ayaga kalkmalıdır yeter demelidir 344 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    1.5 milyar nüfusu olan Hindistan 270 Vekil. ile yönetilirken 80 milyonluk Türkiye 600 MV ile meclis oluşturuyor . Ne hikmet ise asgarî üçrete bir ay toplanıp karar verirler. ama Vekil maaşlarını bir toplantıda tesbit ederler . Haa ! Utanmazlar Meclisin lokantasında bedava yemek yerler misafir ağırlar davet yaparlar . Helal mi ? 329 4 Yanıtla
  • Mstzkmc :
    Doymuyorsunuz Allah doyursun sizleri. 302 6 Yanıtla
    Bilal Akarsu:
    Allah doyurmasın toprak doyursun 0 0
  • Ercan Bey:
    Tam kıvıramamış... Biraz daha çalışmalı... 280 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    geri vites böyle bir şey işte 247 5 Yanıtla
  • Kadir Kaçmaz:
    aramızda milletvekillerine. yardım toplama kampanyası başlatalım 182 6 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Hizmetinizi görmedik ,Vekil maaşı yetmiyorsa istifa et ne duruyorsun . Asgari üçretli ve Emekli maası ortada . Ya siz emekli olunca ne kadar maaş alacaksın ? 5 yıl vekilliğine karşı ? 149 3 Yanıtla
    Ahmet Deha Otmar:
    iki yıl milletvekilliği yapmak emekli maaşının bağlanması için yeterli. 0 0
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