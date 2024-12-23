Macahel Geçidi'nde Karla Mücadele 10 Gün Süredir Devam Ediyor - Son Dakika
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Macahel Geçidi'nde Karla Mücadele 10 Gün Süredir Devam Ediyor

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Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi'nde kar nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor.

23.12.2024 14:29
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Macahel Geçidi'nde kar nedeniyle yol açma çalışmaları 10 gündür devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan ve 6 köy yolunun ulaşımını sağlayan Macehel Geçidi'nde yol açma çalışmaları 10 gündür devam ediyor.

Artvin'de geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Borçka-Macahel Geçidi ulaşıma kapandı. UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerini kapsayan bu bölgeye ulaşım sağlamak için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Macahel Geçidindeki kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşırken, iş makinelerinin boyunu aşan karla mücadele edebilmek için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Çığ riski taşıyan dik yamaçlarda, ekipler havanın soğuk olduğu saatlerde çalışarak büyük bir titizlikle yol açma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bölgede karayolları koordinesinde çalışma yürüten Osman Önder, "Burada kışın ortalama 6 ay sürekli mücadele ediyoruz. Yoğun kar yağıyor ve karı açarken peşinden yeniden kar geliyor. Ancak bir şekilde ulaşım sağlıyoruz. Sürekli kesinti olmuyor, yolumuz tamamen kapalı değil ama çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Havanın sıcak olduğu ve yağışlı olduğu dönemlerde çığ tehlikesi oluyor. Çığ riski olduğunda çalışmalarımıza ara veriyor veya sabah erken, akşam geç saatlerde havanın soğuk olduğu zaman dilimlerinde devam ediyoruz. Kasım ayının başında buraya kar düşer, Mayıs ve Haziran'a kadar sürebilir. Bazı yıllarda süreç 6 aydan uzun sürebiliyor. Ortalama 10 kişilik bir ekiple, 5 iş makinesi ve 2 araçla bu zorlu mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan yolun ulaşıma tamamen açılabilmesi için en az bir hafta daha yoğun çalışmaların devam etmesi bekleniyor. Ekipler, bölgedeki ulaşımın sağlanabilmesi için gerekli tüm önlemleri alarak, vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermeyi hedefliyor.

Macahel Geçidi\'nde Karla Mücadele 10 Gün Süredir Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Macahel Geçidi'nde Karla Mücadele 10 Gün Süredir Devam Ediyor - Son Dakika

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