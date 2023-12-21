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Macaristan Başbakanı Orban, AB'yi şantaj yapmakla suçladı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, AB'yi şantaj yapmakla suçladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu hukukun üstünlüğüne yönelik endişelerle ülkesine yönelik milyarlarca avro fonu dondurarak 'şantaj yapmakla' suçladı. Orban, AB'nin şantajının gerçek olduğunu ve bunun Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Orban, AB\'yi şantaj yapmakla suçladı
21.12.2023 - 19:37,
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu hukukun üstünlüğüne yönelik endişelerle ülkesine yönelik milyarlarca avro fonu dondurarak "şantaj yapmakla" suçladı.

Ulusal basınında çıkan haberlere göre Orban, düzenlediği basın toplantısında, "Bize göre Macaristan hukukun üstünlüğünün tüm niteliklerini yerine getiriyor ve AB Komisyonunun özel talepleri olduğunda da onlardan gelen her şeyi uyguluyor ve işbirliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Orban, AB'nin şantajının gerçek olduğunu ve bunun Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri tarafından da kabul edildiğini belirterek, "Böyle bir şantaj durumunda Macaristan'ın çıkarlarını korumak için elimden gelen her şeyi yaptığım için beni suçlayamazsınız." dedi.

Macaristan ve AB arasındaki Ukrayna anlaşmazlığı

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını ve 50 milyar avro değerindeki yeni mali yardım paketini desteklemiyor.

Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlaması kararı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avroluk yeni yardım paketinin AB bütçesinden sağlanmaması gerektiğini savunan Orban, AB Zirvesi'nde, söz konusu paketi veto etmişti.

AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor. Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

AB, Macaristan'ın milyarlarca avroluk fonlarını dondurmuştu

AB Komisyonu, Macaristan'da hukukun üstünlüğüne yönelik endişelerle AB ortak bütçesinden bu ülkeye tahsis edilen milyarlarca avroyu Aralık 2022'de dondurmuştu. Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmemesi için yapılan pazarlıklar kapsamında 13 Aralık'ta bu dondurulan fonların 10,2 milyar avroluk kısmı serbest bırakılmıştı. AB'nin halen Macaristan'a tahsisli 21 milyar avroyu dondurmaya devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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