Macaristan Başbakanı Orban: "Erdoğan, şu ana kadar iki taraf arasında (Ukrayna ve Rusya) tek başarılı arabulucu oldu" - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban: "Erdoğan, şu ana kadar iki taraf arasında (Ukrayna ve Rusya) tek başarılı arabulucu oldu"

- Macaristan Başbakanı Orban: "Erdoğan, şu ana kadar iki taraf arasında (Ukrayna ve Rusya) tek başarılı arabulucu oldu" Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda şu ana kadar başarılı olan tek...

20.12.2024 23:17
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- Macaristan Başbakanı Orban: "Erdoğan, şu ana kadar iki taraf arasında (Ukrayna ve Rusya) tek başarılı arabulucu oldu"

BRÜKSEL - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda şu ana kadar başarılı olan tek arabulucu olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devlet radyosuna verdiği haftalık röportajda Ukrayna ile Rusya arasında yılbaşında ateşkes yapılması için gerçekleştirilen diplomatik çabalara ilişkin bilgi verdi. Ateşkes için aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı birçok liderle görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Orban, "Bu önem arz ediyor zira Türkiye Cumhurbaşkanı, Tahıl Koridoru Anlaşması için arabuluculuk yaparak şu ana kadar iki taraf arasında başarılı olan tek arabulucu olmuştur" dedi.

"Rusya Ukrayna arasında bin esir takas edilebilir"

Orban, Macaristan'ın Noel döneminde kapsamlı bir ateşkes anlaşması ve esir değişimi konusunda umutlu olduğunu söyledi. Anlaşmanın Katolik Hristiyanların Noel'i kutladığı 25 Aralık tarihine yetişmesinin mümkün olmadığını ifade eden Orban, 7 Ocak tarihine işaret ederek, "Bu nedenle Ortodoks Hristiyanların Noel'inde bunu gerçekleştirmeye çalışacağım" dedi. Orban, anlaşma sağlanması halinde Ukrayna ve Rusya arasında 700-800 ve hatta bine kadar esir değişiminin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

"Putin'i ikna etmeyi başardım"

Ateşkesin en azından değerlendirilmeye alınması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna etmeyi başardığını söyleyen Orban, "Noel ateşkesi, kısa vadeli bir barışın umutsuz olmadığını gösterecektir" dedi. Söz konusu ateşkesin iki ila üç gün sürecek bir ateşkes olduğunu ifade eden Orban, Ukraynalıların da tutumlarını kolayca değiştirebileceklerini ileri sürdü.

Zelenskiy'e cevap verdi

Daha önce Macaristan Başbakanı Orban'ın arabuluculuğuna izin vermeyeceğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklamalarına da cevap veren Orban, "Provokasyona gelinmemesi gerekiyor. Savaş döneminde en önemli şey, stratejik bir sükunet benimsemektir" dedi. Orban, Noel'de ateşkes teklifinin halen masada olduğunu ve Zelenskiy'nin teklifi kabul etmek veya etmemek konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"Trump'ın başına bir şey gelmemesi için dua etmeliyiz"

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yaşanacaklara ilişkin spekülasyonlara da değinen Orban, "An itibarıyla göreve gelmesine bir aylık bir süre kaldı. Şimdi yapmamız gereken, Trump'ın başına bir şey gelmemesi için dua etmek" dedi. Trump'ın farklı olacağını ve transatlantik ilişkilerin değişeceğini savunan Orban, artık insanların yaptırımlardan, savaştan ve savaş enflasyonundan bıktıklarını söyledi.

"Avrupa ve ABD toplam 310 milyar euro harcadı"

Avrupa ve ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'daki savaşa toplam 310 milyar euro harcadıklarını söyleyen Orban, bu paranın Batı Balkan ülkelerini Avrupa standartlarına yükseltmek, göç dalgalarının kaynağı olan ülkeleri destekleyerek Avrupa'ya yönelik göç hareketlerini engellemek, Avrupa'nın askeri kapasitesini yükseltmek ve Avrupalıların yaşam standartlarını yükseltmek için kullanılmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban: 'Erdoğan, şu ana kadar iki taraf arasında (Ukrayna ve Rusya) tek başarılı arabulucu oldu' - Son Dakika

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