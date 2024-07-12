Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump ile 'barış misyonu' görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump ile 'barış misyonu' görüşmesi yaptı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump ile 'barış misyonu' adını verdiği bir görüşme gerçekleştirdi. Orban, Ukrayna'daki savaşın son bulması için yürüttüğü görüşmelerine devam ederken, Trump ile yaptığı görüşmeden umutlu olduğunu belirtti. Orban, daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de 'barış misyonu' görüşmesi yapmıştı.

12.07.2024 12:26
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesi ile "barış misyonu" adını verdiği görüşmeler kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi için ABD'nin Washington kentinde bulunan Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'la yaptığı görüşmeyi "barış misyonu 5.0" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'da yaklaşık 2,5 yıldır süren savaşın son bulması için "barış misyonu" adını verdiği görüşmelerini sürdüren Orban, Trump ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Barışı sağlamanın yollarını görüştük. Günün iyi haberi, (Trump) çözecek." ifadesini kullandı.

Orban, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin video paylaşımında da bulunarak, Trump'ın barıştan yana olduğunu başkanlık sürecinde gösterdiğini, bunu yine yapacağını vurguladı.

Macaristan'ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından Orban, önce Ukrayna'ya beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra AB yöneticilerinin tepkisine rağmen Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Orban, 3'üncü ziyaretini Çin'e yaptı.

Orban, "barış misyonu" kapsamında bir önceki görüşmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Washington'da yapmış, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump ile 'barış misyonu' görüşmesi yaptı - Son Dakika

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