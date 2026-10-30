Macaristan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Gülsun Erkul'un ev sahipliğindeki resepsiyona Macar bürokratlar, diplomatik misyon temsilcileri, iş çevreleri ile kültür ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına aynı gün seçilen Tisza Partisi Milletvekili József Jelencsik, resepsiyonda onur konuğu olarak yer aldı.

Program, İstiklal Marşı ve Macaristan'ın milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Erkul, yaptığı konuşmada, Macaristan'ın bağımsızlık mücadelesinin ardından Türk topraklarına sığınan tarihi liderlerden Osmanlı ordusunda görev yapan Macar asıllı paşalara, iki halkın spor ve sanat alanlarındaki işbirliğine uzanan tarihi anekdotlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına atıfta bulunan Erkul, Türkiye'nin teknoloji, savunma sanayisi ve ulaştırma altyapısı alanlarındaki atılımlarına, dünyadaki çatışmaların barışçı yollarla çözümünde üstlendiği öncü rollere dikkati çekti.

Erkul, gelecek ay Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nin hedefleri doğrultusunda resepsiyonda sıfır atık ve karbon ayak izinin azaltılmasını esas alan anlayışı benimsediklerini belirtti.

Jelencsik de Parlamentoda temsil ettiği Erd bölgesindeki Hamza Bey Palankası Camisi sayesinde çocukluğundan bu yana ülkesindeki Osmanlı kültür mirasına aşina olduğunu söyledi.

Ortak kültürel mirasa ve kültürel işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan Jelencsik, Türkiye ile Macaristan arasında birçok alanda derin bağlar bulunduğunu belirtti.

Jelencsik, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar doları aştığını dile getirerek, 10 milyar dolarlık hedefe doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

Resepsiyonda Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin katkısıyla hazırlanan, sanatçı Murat Uçar'ın "Detaylarda Saklı Dostluk: Türk-Macar Ortak Tarihine Mikroart ile Bakış" başlıklı sergisi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sergide Osmanlı döneminden bugüne Türk-Macar ilişkilerinde iz bırakan tarihi şahsiyetler, bilim insanları ve sanatçılar, mikro ölçekte hazırlanan çalışmalarla ele alındı.

İki ülkenin milli marşlarını icra eden piyanist Başak Dilara Lakatos, Macar besteci Bela Bartok'un eserlerinden kısa seçki sundu.

Programda davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ve geleneksel usullerle hazırlanan Türk kahvesi ikram edildi.