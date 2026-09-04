Macaristan'da ağustos ayı 1901'den beri en sıcak ay olurken tarım yüzde 12,4 daraldı
Macaristan Meteoroloji Servisi, ortalama sıcaklığın 24,9 dereceye ulaştığı ağustos ayının 1901'den bu yana en sıcak ay olduğunu açıkladı. Uzun süren kuraklık tarımı vurdu; sektörün katma değeri ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 12,4 azaldı.
TİNNYE, 4 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Meteoroloji Servisi, bu yıl ortalama sıcaklığın 24,9 santigrat dereceye ulaştığı ağustos ayının, 1901'den bu yana ülkede kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı.
Uzun bir süredir devam eden kuraklık, ülkenin tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.
Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, şiddetli kuraklık nedeniyle tarım sektörünün katma değeri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azaldı.
Kaynak: Xinhua
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