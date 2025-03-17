Macaristan'dan Türkiye'ye Enerji İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Macaristan'dan Türkiye'ye Enerji İşbirliği Vurgusu

Macaristan Büyükelçisi Matis, Türkiye ile enerji alanında güçlü iş birliği fırsatlarını belirtti.

17.03.2025 22:33
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(ANKARA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin geleneksel iftar programının 11'incisi Ankara'da bir otelde yapıldı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "2024 birçok açıdan önemli bir seneydi. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığımız sırasında Türkiye'yi AB yolunda olabilecek en güçlü biçimde desteklemeye çalıştık" dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin 11'inci geleneksel iftar programı Ankara'da Sheraton Otel'de düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, bu sene 11'inci kez Ramazan'da beraber olduklarını belirtti. 2024'ün birçok açıdan önemli bir sene olduğunu söyleyen Matis, "AB Dönem Başkanlığımız sırasında Türkiye'yi AB yolunda olabilecek en güçlü biçimde desteklemeye çalıştık. Bunun yanı sıra 2024, Macar Türk Kültür Senesi'ydi. Özellikle bugün de aramızda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı mensuplarıyla olan muhteşem bir iş birliği sonucunda ülkenizde ülkemizi tanıtan 170 kültür faaliyetini gerçekleştirdik. 2025 ise Macar Türk Bilim ve İnovasyon Senesi'dir ve kısa zamanda birçok güzel projeye imza attık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Macaristan arasındaki dostane ilişkiler, enerji gibi bir sektörde de büyük bir potansiyel taşıyor"

Enerji sektöründeki iş birliğine değinen Matis, her iki ülkenin enerji sektörlerinin gelişmesi adına önemli adımlar attığını ve bu alandaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini söyledi. Büyükelçi Matis, "Türkiye ve Macaristan arasındaki dostane ilişkiler, sadece siyasi ve ticari alanda değil, aynı zamanda enerji gibi stratejik bir sektörde de büyük bir potansiyel taşımaktadır" diye konuştu.

Matis, Türkiye'deki enerji sektörü ile ortak projeler geliştirmek, karşılıklı olarak deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak, sektördeki yenilikçi çözümleri hayata geçirmek konusunda büyük fırsatlar bulunduğuna değindi. Matis, "Türkiye'nin belki de en büyük başarı hikayesi olan enerji altyapısı hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olup, Macaristan olarak biz de bu büyüme sürecine katkı sağlamak için hazırız. Geleceğin enerji çözümleri ülkeler arasındaki iş birliklerini şekillendirecektir" dedi.

Enerji sektörünün teknolojinin, yenilikçiliğin ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu bir alan olduğunu söyleyen Matis, "İleriye dönük güçlü bir iş birliği kurarak, her iki ülkenin enerji sektörlerine büyük katkılar sağlayabiliriz. İnanıyorum ki, sizlerin katılımıyla bu alandaki ortak projeler, karşılıklı fayda sağlayacak şekilde hızla ilerleyecektir. Hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın enerji politikaları, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Hep birlikte daha verimli ve daha güvenli bir enerji iş birliği için ortak adımlar atmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Macaristan'dan Türkiye'ye Enerji İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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