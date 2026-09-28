Macaristan Parlamentosu, Magyar dahil 3 vekilin dokunulmazlığını 139'ar oyla kaldırdı

Macaristan Parlamentosu tarafından Başbakan Peter Magyar'ın da aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Macaristan basınındaki haberlere göre, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda, Başbakan Magyar ile Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Milletvekili Balazs Hanko ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) Milletvekili Miklos Sesztak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki teklifler, 139'ar oyla kabul edildi.

Oylamalarda "karşı" oy veya "çekimser" oy kullanılmazken, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz ile KDNP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Magyar hakkındaki soruşturma, 21 Haziran 2024'te Budapeşte'deki bir gece kulübünde kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişinin telefonunu aldığı ve daha sonra telefonu Tuna Nehri'ne attığı iddiasına dayanıyor. Telefon, daha sonra dalgıçların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Hakkındaki soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisi de talep eden Magyar, davranışının hırsızlık teşkil ettiği iddiasını reddetti ve davanın siyasi gerekçelerle açıldığını savundu.

Söz konusu olayla ilgili daha önce Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Magyar'ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiş ancak AP, bu talebi kabul etmemişti. Magyar'ın mayısta Macaristan Parlamentosuna milletvekili olarak girmesinin ardından soruşturma yeniden başlatıldı ve Savcılık bu kez Macaristan Parlamentosundan dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Eski Başbakan Orban döneminde bakanlık yapan Hanko ve Sesztak'ın dokunulmazlıkları ise farklı soruşturmalar kapsamında askıya alındı. Hanko, "Ulusal Kültür Fonu kaynaklarının kullanımıyla ilgili görevi kötüye kullanma", Sesztak ise "rüşvet kabulü ve diğer suçlar" şüphesiyle soruşturuluyor.