Macaristan-Rusya Ekonomik İlişkileri Geliştiriliyor - Son Dakika
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Macaristan-Rusya Ekonomik İlişkileri Geliştiriliyor

Macar Bakan Szijjarto, Rusya ile ekonomik işbirliğinin ulusal çıkar için önemli olduğunu belirtti.

21.09.2024 11:21
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BUDAPEŞTE, 21 Eylül (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan- Rusya ekonomik işbirliğinin gelişmesinin, Macaristan'ın ulusal çıkarına olduğunu söyledi.

Szijjarto, Cuma günü Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hedefimiz, Macaristan ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesini sürdürmektir" dedi.

İki bakan, Macaristan-Rusya Hükümetler Arası İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 15. toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Avrupa'nın göç ve Ukrayna çatışması konusunda karşı karşıya kaldığı zorlu sürece de değindi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştiren Szijjarto, "Biz Macarlar, komşumuz Ukrayna'daki savaşın en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Brüksel'in yaptırımlarının da bir işe yaramadığını söylememiz gerekiyor" dedi.

Muraşko ise ikili işbirliği yaklaşımından dolayı Macaristan'a teşekkür ederek sağlık, enerji, ilaç, kültür ve spor alanlarında önemli anlaşmalar imzalandığını belirtti.

Muraşko, ileriye dönük olarak ise tarım, enerji ve sağlık gibi alanlardaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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