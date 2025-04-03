Macaristan, UCM'den Çekilme Kararı Aldı - Son Dakika
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Macaristan, UCM'den Çekilme Kararı Aldı

Macaristan, Netanyahu'nun ziyareti sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldı.

03.04.2025 16:09
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- Macaristan, Netanyahu'nun ziyareti sırasında UCM'den çekilme kararı aldı

BUDAPEŞTE - Macaristan hükümeti, hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldı.

Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas yaptığı açıklamada, Macaristan'ın savaş suçları ve soykırım suçunun faillerini yargılamak amacıyla kurulan tek daimi uluslararası mahkeme niteliğindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldığını duyurdu. Gulyas, "Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilecek. Hükümet, çekilme sürecini anayasa ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak bugün başlatacaktır" dedi.

UCM'nin yakalama emri çıkardığı Netanyahu Macaristan'da

Macaristan hükümetinin kararı, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları nedeniyle UCM'nin hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkent Budapeşte'ye gelmesinin ardından alındı. Gece saatlerinde Budapeşte'ye gelen Netanyahu, sabah saatlerinde Buda Kalesi'nde Macar mevkidaşı Viktor Orban tarafından askeri törenle karşılandı. Orban ve Netanyahu, karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti.

Orban, Netanyahu'yu davet etmişti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazze'de soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan İsrailli liderlere destek vermiş ve Kasım ayında UCM'nin yakalama emri çıkarmasının ardından Netanyahu'yu Macaristan'a davet ederek tutuklanmayacağı konusunda garanti vermişti. Orban, yakalama emrini "küstahlığın zirvesi" ve "alaycılık" olarak nitelendirmişti. 125 ülkenin bulunduğu UCM'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Macaristan, kurallara göre mahkemenin arama emri bulunan herkesi tutuklamak ve teslim etmekle yükümlüyken, Başbakan Orban ülkesinin karara uymayacağını açıkça belirtmişti.

Kasım ayından bu yana uluslararası mahkemenin yetki alanında bulunan hiçbir ülkeye ziyaret gerçekleştirmeyen Netanyahu, tek yurt dışı ziyaretini UCM üyesi olmayan ABD'ye yapmıştı.

UCM, kurucu antlaşma olan Roma Statüsü'ne taraf devletlerin topraklarında soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarıyla suçlananları yargılama yetkisine sahip.

Kaynak: İHA

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