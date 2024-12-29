Machado'dan Askerlere Çağrı

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Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, silahlı kuvvetlere seslenerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan desteği çekmelerini talep etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Machado, güvenlik güçlerine yönelik mesajında şunları ifade etti:

"Asker ve polis vatandaşlarım, bu mesaj sizin için. Bizi özgürlükten alıkoyan son engeli aşmanın ve yıkmanın zamanı geldi. Venezuela size güveniyor. Onurlu ve silahlı adamlarımızın ahlakına güveniyorum. Yakında sokaklarda görüşmek üzere."

Machado, paylaştığı bir ses kaydıyla da Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) çağrıda bulunarak, "Tek bir haykırışla sizleri birlik olmaya çağırıyorum. Herkes, adım atmak için kolektif bir kararı bekliyor." mesajını paylaştı.

Silahlı kuvvetlerin mevcut durumun suç ortağı olmaması gerektiğini savunan Machado, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini hedef alarak, "Bir avuç suçlunun hizmetinden sıyrılın." çağrısında bulundu.

Öte yandan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, geçen hafta yaptığı açıklamada muhalif liderin ismini anmadan, silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güçlü şekilde bağlı olduğunu ve 10 Ocak'taki yemin töreninde Maduro'ya eşlik edeceklerini vurgulamıştı.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.