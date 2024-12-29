Machado'dan Askerlere Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Machado'dan Askerlere Çağrı

Venezuela'da muhalif lider Machado, silahlı kuvvetlere Maduro'ya karşı birlik olma çağrısı yaptı.

29.12.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, silahlı kuvvetlere seslenerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan desteği çekmelerini talep etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Machado, güvenlik güçlerine yönelik mesajında şunları ifade etti:

"Asker ve polis vatandaşlarım, bu mesaj sizin için. Bizi özgürlükten alıkoyan son engeli aşmanın ve yıkmanın zamanı geldi. Venezuela size güveniyor. Onurlu ve silahlı adamlarımızın ahlakına güveniyorum. Yakında sokaklarda görüşmek üzere."

Machado, paylaştığı bir ses kaydıyla da Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) çağrıda bulunarak, "Tek bir haykırışla sizleri birlik olmaya çağırıyorum. Herkes, adım atmak için kolektif bir kararı bekliyor." mesajını paylaştı.

Silahlı kuvvetlerin mevcut durumun suç ortağı olmaması gerektiğini savunan Machado, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini hedef alarak, "Bir avuç suçlunun hizmetinden sıyrılın." çağrısında bulundu.

Öte yandan, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, geçen hafta yaptığı açıklamada muhalif liderin ismini anmadan, silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güçlü şekilde bağlı olduğunu ve 10 Ocak'taki yemin töreninde Maduro'ya eşlik edeceklerini vurgulamıştı.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Sosyal Medya, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Machado'dan Askerlere Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: Machado'dan Askerlere Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.