Macron, 4 ülkelik Körfez turunun ikinci durağı BAE'de resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Macron, 4 ülkelik Körfez turunun ikinci durağı BAE'de resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Macron, 4 ülkeyi kapsayan Körfez turunun ikinci durağı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı. Ziyaret, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksadığı dönemde bölgesel istikrar ve enerji güvenliğine odaklanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 4 ülkeyi kapsayan Körfez turunun ikinci durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığı bildirildi.

BAE yerel medyasında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kuveyt'ten sonra Körfez turunun ikinci durağı BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.

Macron, resmi törenle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra karşılama töreninde ayrıca birçok bakan da hazır bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Macron'un 19-21 Ekim tarihlerinde Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceği; temaslarda bölgesel istikrar, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve enerji güvenliği konularına odaklanılacağı bildirilmişti.

Söz konusu ziyaret, küresel petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksadığı ve bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriHürmüz BoğazıPolitikaGüncelEnerjiKörfezDünyaSon Dakika

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