Macron'dan Haiti Açıklaması - Son Dakika
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Macron'dan Haiti Açıklaması

Macron, eski Haiti Başbakanı Conille'in görevden alınmasını 'tamamen akılsız' olarak nitelendirdi.

21.11.2024 21:48
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Kasım'da eski Haiti Başbakanı Garry Conille'i görevden alanlar için "tamamen akılsız" nitelendirmesinde bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu hafta G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sokakta bulunduğu sırada Macron'la bir Haitili vatandaş arasında konuşma gerçekleşti.

Haitili vatandaş, Macron ve Fransa'yı, ülkesinin içinde bulunduğu durumdan sorumlu olmakla suçladı.

Macron ise söz konusu Haitili vatandaşa, "Haitililerin, uyuşturucu kaçakçılığına izin vererek ülkelerini bitirdiğini" savundu.

"Süper" biri olarak gördüğü Conille'i savunduğunu söyleyen Macron, Conille'in görevden alınmasının "çok kötü" olduğunu ifade etti.

"(Conille'in) Yerine geçemem ben." diyen Macron, eski Haiti Başbakanını görevden alanlar için "tamamen akılsız" nitelendirmesi yaptı.

Conille'in "müthiş bir Başbakan" olduğunu vurgulayan Macron, "Onu (hükümetten) çıkarmamalıydılar." dedi.

Macron ve Haitili vatandaş arasında geçen diyaloğun görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Haiti'de şiddet olaylarının artmasıyla düzenin yeniden tesisi için kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs'ta atanan Başbakan Garry Conille'i 11 Kasım'da görevden alarak yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi getirmişti.

Haiti, 1804'te Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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