Macron, Filistin devletinin tanınması için reform çağrısında bulundu - Son Dakika
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Macron, Filistin devletinin tanınması için reform çağrısında bulundu

Macron, Filistin devletinin tanınması için reform çağrısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınması ihtimalini güçlendirmesi için Mahmud Abbas yönetimine reform çağrısında bulundu. Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilere yönelik sorumluluklarını yerine getirebilecek bir Filistin yönetimi oluşturulması çağrısında bulundu.

29.05.2024 22:33
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınması ihtimalini güçlendirmesi için Mahmud Abbas yönetimine reform çağrısında bulundu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin olduğu kampı bombalanmasının ardından Filistin halkına taziyelerini iletti.

İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Macron, Refah konusunda Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) ortakları ile çalışma konusunda kararlılığını dile getirdi.

Macron ayrıca, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için Fransa'nın tam bir seferberlik içinde hareket edeceği taahhüdünde bulundu.

24 Mayıs'ta Elysee Sarayında Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti ile görüşmesini hatırlatan Macron, Fransa'nın Avrupalı ve Arap ortaklarıyla "İsrailliler ve Filistinliler iç güvenlik garantileri sunan ve Filistin devletinin tanınması ihtimalini yararlı bir dinamiğe yerleştiren ortak bir barış vizyonu" için çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Macron, Filistin devletinin tanınması bağlamında, Fransa'nın "Gazze dahil Filistin topraklarının tamamında Filistinlilerinin yararına sorumluluklarını yerine getirebilecek, reformdan geçmiş ve güçlendirilmiş bir Filistin yönetimini" desteklediğini belirterek, Devlet Başkanı Abbas'ı bu konuda "gerekli reformları" yapmaya çağırdı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği iki farklı saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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