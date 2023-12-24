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Macron, Gazze'deki Katolik kilisesinin durumundan endişe duydu - Son Dakika
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Macron, Gazze'deki Katolik kilisesinin durumundan endişe duydu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki Katolik kilisesinin durumundan derin endişe duyduğunu belirtti. Macron, Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa ile yaptığı telefon görüşmesinde, saldırıda hayatını kaybeden Hristiyanlar için başsağlığı dileklerini iletti ve kilisenin dramatik durumuna dikkat çekti. Macron, Fransa'nın Hristiyan toplulukların korunması konusundaki sorumluluğunu tamamen üstleneceğini vurguladı.

Macron, Gazze\'deki Katolik kilisesinin durumundan endişe duydu
24.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki Katolik kilisesinin "dramatik" durumundan "derin endişe duyduğu" bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Hristiyan dünyasının kutlamaya hazırlandığı Noel öncesi Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa ile telefonda görüştü.

Görüşmede Macron, İsrail askerlerinin 16 Aralık'ta Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenledikleri saldırıda hayatını kaybeden 2 Hristiyan için Başpiskopos Pizzaballa'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Macron, Gazze'de İsrail saldırılarının hedefi olan, "her inançtan yüzlerce sivilin sığındığı" Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ndeki "dramatik durum" karşısında "derin endişelerini" dile getirdi.

Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu aracılığıyla yürüttüğü, Hristiyan toplulukların korunmasına yönelik "sorumluğuna ve rolüne" ilişkin taahhütte bulunan Macron, "tarihi miras" diye nitelediği bu sorumluluğun, Hristiyan toplulukların karşı karşıya kaldığı "güncel riskler" karşısında "tamamıyla" üstlenileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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Fransa, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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