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Macron, İsrail'i tırmandırıcı tutumlardan kaçınmaya çağırdı - Son Dakika
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Macron, İsrail'i tırmandırıcı tutumlardan kaçınmaya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Lübnan'da gerilimi artırıcı tutumlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Macron, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşerek bu konuyu ele aldı. Macron, sivil kayıplar ve Gazze'deki insani durum karşısında derin endişe duyduğunu vurgulayarak, bölgesel ve uluslararası ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Macron, İsrail\'i tırmandırıcı tutumlardan kaçınmaya çağırdı
03.01.2024 - 12:36,
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'i, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta insansız hava aracıyla (İHA) Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik düzenlediği suikastın ardından "özellikle Lübnan'da her türlü tırmandırıcı tutumdan kaçınmaya" çağırdı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron, Hamas yöneticilerinden Aruri'nin, Beyrut'ta İsrail saldırılarıyla öldürülmesinin ardından İsrail'in Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

Macron, İsrail'in "özellikle Lübnan'da her türlü tırmandırıcı tutumdan kaçınmasının önemli olduğunun" altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın, gerilimin düşürülmesine yönelik çağrısını "doğrudan ya da dolaylı bölgede olan tüm aktörlere" yapacağını belirtti.

"Çok ağır sivil kayıplar ve Gazze'deki acil insani durum karşısında derin endişe duyduğunu" vurgulayan Macron, "İsrail'in sivilleri koruma zorunluluğunu" hatırlattı.

Macron, "Gazze'ye gerekli insani yardımların ulaştırılmasının aciliyetini" hatırlatarak, "bölgesel ve uluslararası ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması" için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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