Macron, İsrail\'i tırmandırıcı tutumlardan kaçınmaya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'i, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta insansız hava aracıyla (İHA) Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik düzenlediği suikastın ardından "özellikle Lübnan'da her türlü tırmandırıcı tutumdan kaçınmaya" çağırdı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron, Hamas yöneticilerinden Aruri'nin, Beyrut'ta İsrail saldırılarıyla öldürülmesinin ardından İsrail'in Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

Macron, İsrail'in "özellikle Lübnan'da her türlü tırmandırıcı tutumdan kaçınmasının önemli olduğunun" altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın, gerilimin düşürülmesine yönelik çağrısını "doğrudan ya da dolaylı bölgede olan tüm aktörlere" yapacağını belirtti.

"Çok ağır sivil kayıplar ve Gazze'deki acil insani durum karşısında derin endişe duyduğunu" vurgulayan Macron, "İsrail'in sivilleri koruma zorunluluğunu" hatırlattı.

Macron, "Gazze'ye gerekli insani yardımların ulaştırılmasının aciliyetini" hatırlatarak, "bölgesel ve uluslararası ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması" için çalışılması gerektiğini kaydetti.