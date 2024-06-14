Macron, İsrail ve Lübnan sınırındaki gerilimi azaltmak için çalışacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Lübnan sınırındaki gerilimi azaltmak için Tel Aviv ve Washington yönetimleriyle beraber çalışacaklarını bildirdi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Macron, İtalya'nın ev sahipliğindeki G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail-Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin basına açıklama yaptı.

Macron, ülkesinin Washington ve Tel Aviv yönetimleri ile İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi kontrol altına almak için ortak yol haritası üzerinde çalışacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Hepimiz, özellikle ABD ile birlikte Lübnan sınırındaki duruma ilişkin endişelerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

İsrail-Lübnan arasındaki gerilim

Lübnan resmi ajansı NNA'nın ve yerel basının geçtiği haberlere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivil yaralanmıştı.

Hizbullah Hareketi ise, Lübnan'ın güneyinden sınır hattındaki İsrail'in askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.