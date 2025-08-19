Macron, Rusya'nın Barışa İstekli Olmadığını Belirtti - Son Dakika
Macron, Rusya'nın Barışa İstekli Olmadığını Belirtti

19.08.2025 10:47
Macron, Rusya'nın barış isteğini sorgularken, Trump'ın çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmenin ardından Rusya'yı barışa istekli bulmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına katkıda bulunmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle dün Beyaz Saray'da Ukrayna konulu toplantıya katılan Macron, toplantının ardından Amerikan NBC televizyonuna röportaj verdi.

Macron, "Duruma ve gerçeklere baktığımda, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in şu anda barışa çok istekli olduğunu görmüyorum. Ama belki de fazla karamsarımdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın barış sürecine dair iyimserliğini olumlu karşıladığını belirten Macron, "Başkanınızın iyimserliği ciddiye alınmalı. Eğer bir anlaşma yapılabileceğine inanıyorsa bu harika bir haber ve biz de iyi bir anlaşma için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Macron, Trump'ın Putin ve Zelenskiy arasında duyurduğu ikili görüşmenin sonuçsuz kalması veya üçlü bir zirvenin gerçekleşmemesi halinde, Rusya'ya hem "birincil" hem de "ikincil" yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Fransız lider, "Bir saldırgan var, o da Rusya. İnsanları öldürmeyi seçen, çocukları kaçıran, ateşkesi ve barışı reddeden bir ülke. Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında eşit bir durum yaratamayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik garantisi olmadan barış kalıcı olmaz"

Macron, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki saldırıların engellenmesi için güvenlik garantilerinin sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade ederek, aksi halde Rusya'nın anlaşmalara sadık kalmayacağını söyledi.

Trump'ın, Putin ile ???????15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde yaptığı zirvede Ukrayna'ya güvenlik garantisi sunulması konusunda olumlu sinyaller verdiğini aktaran Macron, bunun "umut verici" olduğunu belirtti.

Macron, Putin'in, görüşmeler öncesinde Harkiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarla baskı kurmaya çalıştığını kaydederek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizdi.

Rusya'nın önerdiği herhangi bir toprak takası planına karşı çıkan Macron, "Toprak meselesi Ukrayna halkına aittir, bu konuda karar verecek olan onlardır." dedi.

"Ukrayna'da yaşananlar, tüm Avrupa'nın güvenliği için belirleyici"

Macron, "Ukrayna'da yaşananlar sadece bu ülke için değil, tüm Avrupa'nın güvenliği için belirleyici. Nükleer bir gücün uluslararası sınırları tanımaması, hepimiz için bir tehdittir. Ukrayna'daki tutumumuz, küresel güvenilirliğimizin sınavıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

07:19
