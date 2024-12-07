Macron ve Trump Notre Dame Açılışında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Macron ve Trump Notre Dame Açılışında Bir Araya Geldi

Fransa'da Notre Dame Katedrali açılışında Macron, Trump ile görüşerek 5 yıllık dayanışmayı vurguladı.

07.12.2024 20:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl önce çıkan yangın sonrası Notre Dame Katedrali'nin açılış töreni kapsamında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Paris'te bir araya geldi.

Fransa'da başkent Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında ciddi hasar gören Notre Dame Katedrali, restorasyon çalışmalarının ardından bu hafta sonu halka açılıyor.

Trump, Katedralin bu akşamki açılış töreni katılmak üzere bu sabah Paris'e geldi.

Başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya yapan Trump, ilk olarak ABD'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ardından, Macron, Trump'ı ikili görüşme için Elysee Sarayı'nda ağırlarken, iki lider görüşme öncesi el sıkıştı ve kameralara poz verdi.

Görüşmenin başında Macron, Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktığında, Trump'ın ABD Başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı.

Macron, "Sayın Başkan, sizi 5 yıl sonra burada ağırlamak bir onur. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz" diyerek, katedraldaki yangından sonra Trump'ın gösterdiği dayanışmayı unutmadığını belirtti.

Trump, Macron'a teşekkür ederek, "İlişkilerimiz çok iyi. Birlikte çok şey yaptık bildiğiniz gibi. Fransızlar son derece olağanüstü. ABD'de kalabalık bir Fransız toplumu var. Onlara saygı duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok yetenekli insanlar." ifadelerini kullandı.

Paris'te olmaktan onur duyduğunu belirten Trump, Fransa ile savunma alanında başarılı çalışmalara yaptıklarını kaydetti.

Trump, "Biraz deliren bir dünyada yaşıyoruz ve (Macron ile) bunu konuşacağız." dedi.

İkili görüşme öncesinde, üzerinde "Trump" yazan kasket takan bir grup Trump hayranı Elysee Sarayı'nın yakınlarına geldi.

Öte yandan, Fransız basını, Trump'ın yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendireceğini belirttiği Elon Musk'ın da bugün Paris'e gelmesinin beklendiğini aktardı.

Trump'ın 5 Kasım'da yeniden ABD başkanı seçilmesinin, Paris ve Washington arasındaki ilişkileri nasıl yansıyacağı merak ediliyordu.

Macron ve Trump, seçim sonrası 6 Kasım'da yaptıkları ilk telefon görüşmesinde, devam etmekte olan uluslararası krizler karşısında barış ve istikrarın yeniden sağlanması için çabalama isteklerini dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna ve Orta Doğu gibi dosyalarda Trump ile çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Macron, 7 Kasım'da Avrupa Siyasi Topluluk (AST) zirvesinde ise "Güvenliğimizi sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeliyiz." demişti.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, 15 Nisan 2019'da yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 846 milyon avroluk rekor miktarda bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Trump Notre Dame Açılışında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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