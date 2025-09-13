Maddenin Putlaştırılması Aileyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Maddenin Putlaştırılması Aileyi Tehdit Ediyor

Maddenin Putlaştırılması Aileyi Tehdit Ediyor
13.09.2025 19:48
Burhan İşliyen, aileyi tehdit eden maddi değerlerin artmasına dikkat çekti ve sevgi merkezli ilişkiler önerdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen, "Aileyi tehdit eden en önemli problemlerden bir tanesi maddenin putlaştırılmasıdır, maddenin olduğundan fazla değerli görülmesidir." dedi.

Malatya İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi 1500. Yılı etkinlikleri kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferansta konuşan İşliyen, eşya ile ilgili problemler aşılamadığı için düğüne bir hafta kala atılan yüzükler, bozulan evliliklerin toplumu kasıp kavurduğunu söyledi.

İşliyen, şöyle devam etti:

"Aileyi tehdit eden en önemli problemlerden bir tanesi maddenin putlaştırılmasıdır, maddenin olduğundan fazla değerli görülmesidir. Bütün ilişkilerimizi maddi menfaat merkezli kurmamız ve geliştirmemizdir. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber, insanın dünyadan dünyasını yaşayabilecek kadar istifade etmesini, ötesini fakire fukaraya, yetime yoksula, insanlığın faydasına, bir insanın Allah ile buluşması için hizmet yollarına harcamasını tavsiye etmektedir."

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini, ancak konudaki tehlikenin büyük olduğu görülünce gelecek 10 yılın da Aile Yılı olarak ilan edildiğini kaydeden İşliyen, Türkiye'nin nüfus artış hızının düştüğünü, 2100'lü yıllarda Birleşmiş Milletler'e göre Türkiye nüfusunun 38 milyon, TÜİK tahminlerine göre ise yaklaşık 55 milyon civarında olacağını ifade etti.

Yalnız yaşayan, kendisine ev genci diye isim verilen bekar erkek ya da kızların, yalnız yaşayan gençlerin sayısının 5 milyonu aştığını bildiren İşliyen, şunları kaydetti:

"Evlilik yaşı kızlarda 27'lere, erkeklerde 30'lara çıkmış. İlk defa yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde yüzde 10'un üzerine çıkmış. Sebep maddi değil, aklınıza ekonomik sebepler geliyorsa bütün bunların meydana gelmesinde ekonomik sebeplerin payı yüzde 5'tir. Sebeplerden biri medya etkisi, bir tanesi moda etkisi, sonuncusu da medya ve modanın etkisiyle zihinlerin, mantalitenin (anlayış) değişmesidir."

Allah'ın hükmünün ve haramların değişmediğini belirten İşliyen, "Çirkinlik aynı çirkinlik, yasak aynı yasak. Haram aynı haram, Hazreti Peygamber'in haber verdiği ateş aynı ateş. Allah korusun ailemizi bu tehlikelere maruz bırakmamak için ailelerimizi korunaklı bir alan haline getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Sevgi merkezli olarak kuracağız, sevgi ve merhamet merkezli. Allah, 'Allah'ın ayetlerinden biri de kendilerinde huzur bulacağınız eşler yaratmasıdır' buyurmuştur. Çocuklarımız büyürken anne ve babasını dünyanın en kıymetli, en değerli, en saygın anne ve babası olarak görecektir. Babası annesine, annesi babasına öyle muamele edecek ki çocuklar 'dünyanın en değerli insanı benim annem, benim babam' şeklinde bir kanaate sahip olacaklardır, olmalıdırlar. Çünkü Hazreti Peygamber böyle yapardı, sevdiğini ifade ederdi." diye konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Müslümanların İslam'ın "Müminler ancak kardeştir" emrini içselleştirmesi, etnik ve mezhepsel ayrımlardan tamamen kendilerini kurtarması gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu da bu yılki etkinliklerde Hazreti Muhammed'in örnek yaşamı ve özellikle aile konusundaki örnekliğini öne çıkaracaklarını kaydetti.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü Din Görevlileri Korosu ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA

Maddenin Putlaştırılması Aileyi Tehdit Ediyor

SON DAKİKA: Maddenin Putlaştırılması Aileyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
