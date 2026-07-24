Yıldızlar sss holding bünyesindeki eti gümüş işçilerinin direnişinde 7’nci gün: taraflar ankara’da görüşecek

(ELAZIĞ) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Elazığ'ın Maden ilçesindeki Eti Gümüş A.Ş. işletmesinde çalışan işçilerin, ücretlerinin ödenmediği, zorunlu ücretsiz izne çıkarıldıkları ve fazla mesai haklarının gasbedildiği gerekçesiyle başlattıkları direnişin 7'nci gününde devam ettiğini bildirdi. Sendika, Yıldızlar SSS Holding ile bugün Ankara'da görüşme yapılacağını açıkladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş A.Ş. işletmesinde çalışan maden işçilerinin eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Direnişin 7'nci günü olan bugün holding binası önünde eylem yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, şirketin uzlaşma amacıyla sendikaya ulaşması üzerine taraflar arasında görüşme kararı alındığı bildirildi. Görüşmeye üç işçi temsilcisi, Maden Belediye Başkanı ve sendika avukatından oluşan heyetin katılacağı kaydedildi.

Sendikanın açıklamasının tamamı şöyle:

"Basına ve kamuoyuna;

Elazığ Maden'de Eti Gümüş A.Ş. işletmesinde Yıldızlar SSS Holding'in 2 yıla yakın bir zamandır ücretini ödemediği, zorunlu ücretsiz izne yollayarak sigorta haklarını gasbettiği, tazminatlarını alıkoyduğu maden işçileri 6 gündür direniştedir.

Direniş takvimine göre, direnişin 7. günü olan 24 Temmuz günü, direniş alanı olarak holding önü belirlenmiştir. Bu tarihe kadar da her gün, şirket ile onurlu bir uzlaşı çabasına devam ettik. Bugün itibarıyla şirket bir uzlaşı kurmak amacıyla tarafımıza ulaşmıştır.

Karşılıklı görüşmeler ile bir uzlaşı metni hazırlamak ve ödeme takvimi yaratmak üzere 24 Temmuz saat 10.00'da Yıldızlar SSS Holding'te bir görüşme yapılması hususunda anlaşılmıştır. Bu görüşmeyi yapmak üzere 3 madenci temsilcisi, Maden Belediye Başkanı ve sendikamız avukatından oluşan bir heyet Ankara'da olacaktır.

Onların görüşmeleri süresince, madenciler ve sendikamız yetkilileri Elazığ'da işletme önünde bekleyişlerini sürdürerek direnişe devam edeceklerdir. Uzlaşı olmaması halinde, yarın Ankara'ya yola çıkacağız.

Yarın gözümüz, kulağımız Ankara'da, holding merkezinden gelecek haberde olacak. Tüm halkımızı gözlerini ve kulaklarını madencilere vermeye ve ses olmaya davet ediyoruz. Şimdiye kadar dayanışma ile kazandık, yine kazanacağız.

Ya saygın bir uzlaşı, ya tavizsiz bir direniş."