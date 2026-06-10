Maden İşçileri Ankara'ya Yürüdü - Son Dakika
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Maden İşçileri Ankara'ya Yürüdü

10.06.2026 15:00
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Doruk Madencilik işçileri, alacaklarını talep etmek için Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi işçiler, verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yürüyüş sırasında, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ifade eden bir işçi, "Hiçbir patron işçinin hakkına göz dikemez. Öyle bir dünya yok" dedi.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan ve uzun süredir maaş ile çeşitli işçilik alacaklarını tahsil edemediklerini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlattı. İşçiler, yürüyüş sırasında, "Geliyor, geliyor, madenciler geliyor",  "İşte başkan, işte sendika" sloganları atarak, baretlerini yere vurdular.

Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüşleri sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler, hakları için mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

"BİZ EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ"

Bir işçi, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Kimseden farklı bir şey istemiyoruz. Kazancımızın, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Refah içinde geçinmek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini daha iyi hazırlamak istiyoruz. Tüm beklentimiz bu. Ekmek davasındayız" dedi.

Bir başka maden işçisi de "Haklı bir davanın peşinden koşuyoruz. Bütün alacaklarımızı almadan da bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir patron işçinin hakkına göz dikemez. Öyle bir dünya yok" diye konuştu.

Emekleri için yürüdüklerini belirten bir işçi, "Bu kadar insan sadece kazandıkları paraları, alın terini istiyor. Milletin malını gasp etmediler, hırsızlık yapmadılar, yolsuzluk yapmadılar, vatan hainliği yapmadılar. Bu insanlar sadece çalışarak kazandıkları parayı istiyorlar. Başka bir amaçları yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Madencilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Ankara, Maden, Yaşam, Son Dakika

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