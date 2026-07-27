Maden İşçileri Ödemeler İçin Eylemde - Son Dakika
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Maden İşçileri Ödemeler İçin Eylemde

Maden İşçileri Ödemeler İçin Eylemde
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Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Yıldızlar SSS Holding önünde oturma eylemi başlattı.

(ANKARA) - Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Yıldızlar SSS Holding önüne geldi. Beypazarı'ndan gelen işçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Alacağımız rakamlar hesaplara geçinceye kadar 7/24 buradan ayrılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "alacaklarının resmi taahhütlere rağmen ödenmediği" gerekçesiyle Ankara'daki holding önünde oturma eylemi başlattı.

Şirketin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı katılımıyla yapılan görüşmelerde, ödemelerin 23 Temmuz tarihinde yapılacağı yönünde açıklama yapılmasına rağmen aradan geçen sürede hiçbir adım atılmadığını belirten işçiler, holding önünde holding önünde bekliyor.

"HALEN BİR ÖDEME YAPILMADI"

İşçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, şunları söyledi:

"Bugün burada toplanmamızın sebebi belli. Malum yine aynı şirket, yine aynı sorunla. Yaklaşık 1,5 ay önce başlatmış olduğumuz eylemde Beypazarı'nda emniyet güçleri tarafından G20 Zirvesi'nden dolayı Ankara'ya yürüyüşümüz engellendi. Yapılan görüşmeler hem Çalışma ve Enerji Bakanlığı'yla nezdinde şirket yetkilileri Temmuz 23'ünde yaklaşık 580 kişinin kıdem tazminatının ödeneceği sözünü verdi. Fakat bugün ayın 27'si. Geldiğimiz güne herhangi bir ödeme daha yapılmadı. Bugün burada arkadaşlarla yine toplanma kararı aldık. Bu paraların, alacağımız rakamlar hesaplara geçinceye kadar 7/24 buradan ayrılmayacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Bu arkadaşlar aylardır, yıllardır verilen sözlere hep riayet ettiler. Acaba olur mu umuduyla beklediler. Ailesine karşı hep boyunları bükük kaldılar. Fakat geldiğimiz bugün de bundan sonra dönüş yok artık. ya bu paralar yatar ya bu paralar yatar. Eylemimizden vazgeçmeyeceğiz.

"BU HOLDİNG BÜNYESİNDE TÜM İŞLETMELERDE AYNI SORUNLAR YAŞANIYOR"

Maalesef bu holdingin bünyesinde çalışan tüm işletmelerde aynı sorunlar yaşanıyor. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bir an önce bu konuya bir çare bulmalarını, ellerinden ne geliyorsa yapmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Evet, mağduriyet çok yaşanıyor. Devletimizin, bakanlarımızın verdiği sözleri boşa çıkaracak kimse yetkili değildir. Bir söz verildiyse masada herkes taşın altına elini koymakla mükellef. Biz burada, bu kadar arkadaş burada durmaya hayran değiliz. Emniyet güçleri de hayran değil, siz de hayran değilsiniz. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Yıllardır verdiniz, verdiniz. Hep yalan, hep yalan. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Bu paraları almadan buradan gitmek yok. Buradaki mağduriyetin daha fazla uzamasını istiyorlarsa bir an önce buradaki sıkıntımızı çözsünler. Ben buradan Yıldızlar Holding bünyesinde çalışan ne kadar mağdur varsa hepsini buraya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Madencilik, Eskişehir, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden İşçileri Ödemeler İçin Eylemde - Son Dakika

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