Doruk Madencilik işçileri Anıtkabir'den seslendi: "Alacaklarımızın son kuruşu ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız" - Son Dakika
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Doruk Madencilik işçileri Anıtkabir'den seslendi: "Alacaklarımızın son kuruşu ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız"

Doruk Madencilik işçileri Anıtkabir\'den seslendi: "Alacaklarımızın son kuruşu ödeninceye kadar Ankara\'dan ayrılmayacağız"
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Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, alacakları ödenene kadar Ankara'daki eylemlerini sürdürecek. Eylemin 14. gününde Anıtkabir'i ziyaret eden işçiler adına konuşan sendika başkanı, şirketin madencilik faaliyetlerinden alınmasını ve EPİAŞ üzerinden ödeme yapılmasını talep etti.

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te çalışan maden işçileri, Ankara'daki eylemlerinin 14'üncü gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Yıldızlar Holding bu madencilik hayatından alınsın" çağrısında bulunarak, işçilerin yasal alacaklarının tamamı ödenene kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını söyledi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, hak ve alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'daki eylemlerinin 14'üncü gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Maden işçileri, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Yürüyüşte işçilerden biri elinde Türk bayrağı taşıdı, işçiler Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirdi. Ziyaretin ardından Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, basın açıklaması yaptı.

KOCABIYIK: "14 GÜNDÜR SESİMİZE HERHANGİ BİR ÇARE VE DÖNÜŞ OLMADI"

Kocabıyık, eylemlerinin 14'üncü gününde Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün farklı bir yol izleyelim dedik. Bugüne kadar belki hiç görülmemiştir; hak arayan, mücadele veren bir ekip Anıtkabir'i ziyaret ettik. Niye böyle bir şey yaptık? Artık bunun altındaki anlamı anlayan anlar, 14 gündür sesimize herhangi bir çare ve dönüş olmadı. Yarın bakanlıklara gideceğiz" diye konuştu.

"YILDIZLAR HOLDİNG BU MADENCİLİK HAYATINDAN ALINSIN"

Yıldızlar Holding'in madencilik faaliyetlerinden alınmasını talep eden Kocabıyık, "Devletimizin bakanlıkları bir an önce bu soruna bir çare olsunlar. Bu adam bu işi anlamadığından dolayı, ülkenin bütün illerindeki, ilçelerindeki emekçileri rezil rüsva ettiği için ve buna da kimsenin hakkı olmadığı için bir an önce buna müdahale edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİN EPİAŞ TALEBİ

Ödemelerin uzayabileceğini, şirketin mal varlıklarının ipotek ve haciz altında olduğunu belirten Kocabıyık, çözüm önerilerini şöyle anlattı:

"Baktık ki bu ödemeler gerçekten uzayacak. Çünkü şirketin bütün mal varlıkları ipotek ve haciz altında, bu şekilde yapılan ödemelerle bizim de dün de belirttiğimiz üzere 4-5 ay Ankara'da kalmamız gerekiyor. En kısa ve en etkili çözüm, yarın Bakanlığımıza da ileteceğiz bu konuyu, EPİAŞ'a elektrik sattığından dolayı, bu parayı EPİAŞ bize ödesin, alacaklarımızı şirketin sattığı elektriğe taksit halini alsın. En kısa ve en etkili çözüm budur."

"7 BAKANLIĞI KİMSE BU HALE DÜŞÜREMEZ"

Üç bakanlığın sürece garantör olduğunu belirten Kocabıyık, "Normalde bu konu ilgilendiren 7 tane bakanlık var. 7 tane bakanlığı kimse bu hale düşüremez" diye konuştu.

Talih Kocabıyık, şirket hakkında yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Yolsuzluk veya herhangi bir yanlış yapan belediyelere, iş yerlerine kayyum atanıyor, yıllardır çalışan emekçisine hak ödemek yerine süründürmeyi tercih eden bir firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Buradan en kısa sürede çözüm olmasını bekliyoruz. Yarın bakanlarımızla da görüşeceğiz, görüşme talebimiz var. En etkili ve en kısa çözüm budur" dedi.

İşçilerin eylemlerini sürdüreceğini belirten Kocabıyık, "Alacaklarımızın, yasal alacaklarımızın son kuruşu ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız. Hiç kimse bizi caydırmaya veya 'Bunlar yıkar, geriye döner' umuduyla yola çıkmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doruk Madencilik işçileri Anıtkabir'den seslendi: 'Alacaklarımızın son kuruşu ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağız' - Son Dakika

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