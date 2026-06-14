Bağımsız Maden-İş'in Edirne'deki Direnişi Sürüyor... Başaran Aksu: "Hiçbir Zalime Boyun Eğmedik, Eğmeyeceğiz" - Son Dakika
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Bağımsız Maden-İş'in Edirne'deki Direnişi Sürüyor... Başaran Aksu: "Hiçbir Zalime Boyun Eğmedik, Eğmeyeceğiz"

14.06.2026 11:28  Güncelleme: 12:01
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Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından ücret ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten maden işçileri, 26 gündür direnişte. Sendika yetkilisi Başaran Aksu, işverene taleplerini ilettiklerini ve boyun eğmeyeceklerini söyledi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından ücret ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten maden işçilerinin direnişlerinin 26'ncı gününde "Bugüne kadar asla hiçbir zalime boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz" dedi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlenmelerinin ardından işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, direnişlerinin 26'ncı gününde işçi aileleri ile Edirne'nin Kavacık Köyü'nde toplanarak Uzunköprü'de bulunan maden ocağında bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları söyledi:

"Edirne Uzunköprü'de Özşen Madencilik'te direnişimizin 26. günündeyiz. Yer altında olan arkadaşlarımızın direnişi 2. güne girdi. Yer üstünde bizler arkadaşlarımızın sağlığından endişeli olarak bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bugün Uzunköprü Belediye Başkanı biraz önce geldi. İşçi arkadaşların taleplerini dinledi. İşverene teklifimiz şu, Nisan, Mayıs maaşlarını hemen yatıracaklar, sendikayla açık, net, tanımlı bir protokol imzalayacaklar. Tüm borçların tasfiyesine dair Temmuz'un başına kadar bir ödeme takvimi planı sunacaklar. Kömür üzerindeki işçinin takip, denetim hakkını tanıyacaklar. Ondan sonra direniş kendisini sonlandırır. İşçi arkadaşlarımız da üretime girer."

"İŞÇİ, MOBBİNG UYGULAYAN, HAKARET EDEN YÖNETİCİLERLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

İşçilerin isteklerini dile getiren Aksu, "İçeride söz ve karar sahibi olmadan, işçi içeride tekrardan mobbinge, hakarete, küfüre uğrayacağı ortamları temizlemeden asla içeri dönmeyecek. İşçi, mobbing uygulayan, hakaret eden, küfreden yöneticilerle çalışmak istemiyor. Bir şartı da bu yöneticilerin buradan kovulması. O şartlarda iş yerinde iş barışının sağlanacağına dair maden işçilerinin tamamının bir onayı var. Durumumuz budur. Bugüne kadar asla hiçbir zalime boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Ne maden işçileri, ne Bağımsız Maden-İş denenecek, sınanacak yapıda değiliz. Öfkemiz yüksek, tansiyonumuz yüksek. Her an her şeyi yapabiliriz. Herkes adımını dikkatli atsın. Herkes cümlesini dikkatli kursun. Herkes haddini bilsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Madencilik, 3. Sayfa, Sendika, Ekonomi, Güncel, Edirne, Maden, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımsız Maden-İş'in Edirne'deki Direnişi Sürüyor... Başaran Aksu: 'Hiçbir Zalime Boyun Eğmedik, Eğmeyeceğiz' - Son Dakika

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