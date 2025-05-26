Maden Mühendisleri Odisi Çayırhan Davası Açıyor - Son Dakika
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Maden Mühendisleri Odisi Çayırhan Davası Açıyor

26.05.2025 18:39
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Oda, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine itiraz ederek Danıştay'a başvuracak.

(ANKARA) – TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin Danıştay'da dava açacaklarını belirterek, "Böylesine karlı bir kuruluşu 600 milyon dolar gibi bir rakama satmak, kamuyu resmen zarara uğratmaktır" dedi. Yüksel, özelleştirme ihalesi duyurusunun Resmi Gazete'de yayımlanmadan ihalenin yapıldığını, ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihalenin onaylandığını ifade ederek, bu usul eksikliği yönünden de itiraz haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Maden Mühendisleri Odası, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirmesine ilişkin ihale duyurusunun, Resmi Gazete'de yayımlanmadığını, bu nedenle satışın iptal edilmesi gerektiğini bildirdi. Oda, özelleştirme kararının iptal talebiyle Danıştay'a başvuruda bulunacak.

Oda Başkanı Ayhan Yüksel, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yüksel, 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de, Çayırhan Termik Santrali'nin maden işletmeleriyle birlikte tamamının mülkiyet satışıyla özelleştirileceğine dair bir ihalenin çıktığını, maden işçilerinin gösterdiği büyük direniş sonucunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bu ihaleyi bir basın açıklamasıyla ertelediğini duyurduğunu belirtti.

Daha sonra bir açıklamayla, bu ihalenin mart ayında yapılacağının söylendiğini hatırlatan Yüksel, şunları söyledi:

"Biz bu işe iki yönden itiraz ediyoruz. Birincisi bu ihalenin bir kamumu yararı olmadığı, kamu zararına açacağı yönünde itirazımız var. İkincisi de hukuken usule uygun olmadığı yönünde. Kamu yararı yönündeki zarar, en çok kamuyu ilgilendiren kısmı burası. Burası yaklaşık ihalede 20 milyar küsür rakamla satıldı, bu da yaklaşık 600 milyon dolar gibi bir rakam. Bunun yüzde 20'si peşin geri kalanı 72 ay vadeyle yıllık taksitler halinde enflasyon oranında çarpılarak ödemesi şeklinde ihale şartnamesi şeklinde açıklandı. Baktığımızda yaklaşık 600 milyon doların, bunun 100 milyon doları yaklaşık yüzde 20'si peşin gerisi 72 ay vade. Burası biliyorsunuz geçmişte EÜAŞ'tan önce 20 yıllığına bir özel şirket grubuna işletme devir hakkı yöntemiyle verilmişti, o işletme orayı 20 yıl işlettikten sonra orayı tekrar devlete EÜAŞ'a devretti. O firmanın rakamlarını incelediğimizde yıllık buradan 100 milyon dolar vergiden sonra kar elde ettiğini görüyoruz. Şimdiki hesaplarımıza baktığımızda da yaklaşık o düzeyde bir kar elde edilmesi ihtimalini görüyoruz. Bu şekilde 100 milyon dolar kar ettiğinde burası 100 milyon dolar peşin, gerisi 500 milyon doları 6 taksitle ödenecek yaklaşık 70 milyon dolar karşılığı TL bazında bir ödeme olacak. Burası 100 milyon dolara satıldığına göre buradan kazandığı parayla 72 ay içerisinde 6 yıl vadede buranın borcunu ödeyecek ve sonrasında 24 yıl buranın işletme ömrü gözüküyor, yeni rezervler bulursa yine uzayacak maden devir hakkı. Buradan 18 yılda 100 milyon dolarlık bir rakam kazanılacak."

Çayırhan Termik Santrali'nin ranta dayalı karlı bir işletme olduğunu ve çok cüzi bir rakama satıldığını belirten Yüksel, "İhaleyi alan firma gitse bu projeyle bir bankadan kredi çekmek istese her banka buraya 100 milyon dolar krediyi verir ve kazandığı parayla 6 yıl içerisinde hem kredi taksitlerini öder hem devlete olan taksitlerini öder ve 18 yılda 1 milyar 800 milyon dolar gibi bir kar elde eder ki burada geçmişte olduğu gibi işletme devir hakkıyla satılmadı, mülkiyet satışı gerçekleşti" dedi.

"Biz buna 'çayın taşıyla, çayın kuşunu vurmak' diyoruz"

Oda Başkanı Yüksel, santralin, mülkü, 800 lojmanı, idari binaları, yüzlerce dönüm arazisiyle satışının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların hepsini birlikte satıyorlar. 24 yıl sonra bu işletme bittiğinde lojmanları sattığında bugünkü parayla bir lojman 2 milyon TL ise 800 lojman var, 1.6 milyar TL zaten oradan gelecek. Peşinden santralin eski malzemelerini hurdaya satsa, arazileri satsa bu rakam yine kendi kendini ödeyen bir rakam. Biz buna 'çayın taşıyla, çayın kuşunu vurmak' diyoruz. Böylesine karlı bir kuruluşu 600 milyon dolar gibi bir rakama satmak, kamuyu resmen zarara uğratmaktır ve bu nedenle itiraz ediyoruz.

İkinci itiraz noktamız, yargı kararları mevcuttur, bu ihale 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak ihaleye çıktıysa, iptal edildiğinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak iptal edilmesi gerekiyor. Mart ayında çıktığı ihalenin de yine mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak ihale edilmesi gerekiyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadan ihale yapıldı ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihale onaylandı, satış gerçekleşmiş oldu. Hukuken buna itiraz hakkımız, usulen yönünden de var kamu zararı yönünden de var. Biz iki yönden de bu davayı açacağız. 30 gün içerisinde buna itiraz hakkımız var, bu itirazımızı kamu yararı adına uygulamaktan çekinmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Maden Mühendisleri Odisi Çayırhan Davası Açıyor - Son Dakika

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