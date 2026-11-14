Madenci Korosu, Karaelmas Ekspresi\'yle gelen 120 yolcuya türküler söyledi

ZONGULDAK'ta, 2026 yılının son seferini gerçekleştiren Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 120 yolcusu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalışan maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu tarafından türkülerle karşılandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılının son seferini tamamladı. Batı Karadeniz'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla Ankara'dan hareket eden tren, güzergahındaki turistik noktaların ardından 120 yolcusuyla Zonguldak Garı'na ulaştı.

Trenden inen yolcuları, TTK bünyesinde çalışan maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu karşıladı. Yer altında kömür üretiminde görev yapan madenciler, bu kez seslendirdikleri türkülerle, gelenlere sürpriz yaptı. Peronda söylenen türkülere alkışlarla eşlik eden yolcular, karşılamayı cep telefonlarıyla kaydetti. Madencilerin performansı ilgi görürken, garda renkli görüntüler oluştu.

'DOLULUK ORANIMIZ GENEL OLARAK YÜZDE 80'LERDE'

BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Başkanı Ümran Öztürk Can, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin bölge turizmine katkı sağladığını belirterek, "Ankara'dan Zonguldak'a gelen trenimizde 4 seyahat acentesinden toplam 120 yolcumuz bulunuyor. Misafirlerimiz Zonguldak merkezde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve kentimizde bir gece konaklayacak. Karaelmas Ekspresi'nin son seferlerinde, ilk seferlere göre daha fazla yolcuyla Zonguldak'a ulaştığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl da seferlerimiz tam dolulukla gerçekleşmişti. Genel olarak doluluk oranımız yüzde 80'ler seviyesinde oluyor" dedi.

Karaelmas Ekspresi ile kente gelen 120 turistin, Zonguldak merkezdeki tarihi ve turistik noktaları ziyaret ederek bir gece konaklayacağı belirtildi. Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılının son seferini madencilerin türkülü karşılamasıyla tamamladı.