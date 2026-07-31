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Madenciler Hakları İçin Eylemde

Madenciler Hakları İçin Eylemde
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Eskişehir'deki madenciler, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Ankara'da oturma eylemi başlattı.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türk Maden-İş üyesi maden işçileri, Ulus Atatürk Heykeli önünde oturma eylemi başlattı. İşçileri, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Arkadaşlarımızın haklarını almak için Türk-İş olarak sonuna kadar yanlarındayız, arkalarındayız" dedi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Yıldızlar SSS Holding önünde dün kendilerini zincirlemelerinin ardından gözaltına alınan işçiler gece serbest bırakıldı. İşçiler, bu sabah Ulus Atatürk Heykeli önünde oturma eylemi başlattı.

Gün boyu", "Madencilere verilen sözler tutulsun", " Ankara'ya selam, direnişe devam", "Madenci nerede? Burada. Emek nerede? Burada. Verilen sözler nerede? Yok. Hak nerede? Yok", "Ankara, Ankara, madencine sahip çık", "Ölmek var, dönmek yok", "Direne direne, direnişle zafere", "Yağmur çamur demeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganlarını atan işçilere çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, ve Tez-Koop-İş Sendikası, madencilere desteğe geldi. Burada konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Genel Başkan Ergün Atalay'ın selamlarını ileterek, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız günlerdir alamadıkları ücretleri, kıdem tazminatları, toplu iş sözleşmesinden doğan alacakları ve üç aydır alamadıkları maaşları nedeniyle haklarını aramak için günlerdir bu meydanlarda mücadele etmektedirler. Maalesef Doruk Madencilik ve buna benzer işverenler bu ülkede var. Çalıştırmış oldukları işçi arkadaşlarımızın haklarını ödememekte ve insanlarımızı yollara düşürmektedirler. Çalışma hayatında gerçekten büyük bir dengesizlik ve düzensizlik var. Haklar maalesef verilmemektedir. Bu arkadaşlarımız Türkiye Maden-İş'in üyesi olmalarına rağmen bu kadar sıkıntı çektirilmeleri ve çalıştırdıkları insanların haklarının verilmemesi büyük bir haksızlıktır. Biz bu arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu arkadaşlarımız neredeyse biz de oradayız.

Bu arkadaşlarımızın haklarını ödememekte direnirlerse, bundan sonra Türk-İş olarak arkadaşlarımızla birlikte gidilmesi gereken nereler varsa oralara başvuracağımızı, yetkililere ve ülkemizi idare eden hükümete karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bilmelerini isteriz. İnsanların çalışmış olduğu, alın teri döktüğü emeğinin karşılığını bir an önce ödesinler. Bir söz vardır, 'İşçinin alın teri kurumadan hakkı verilir' denir. Buna maalesef hiç kimse uymamaktadır. Arkadaşlarımızın haklarını almak için Türk-İş olarak sonuna kadar yanlarındayız, arkalarındayız. Gerçekten bu insanları sokağa düşürmenin, bu sıcaklarda insanlarımıza eziyet çektirmenin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ancak bizim hakkımız verilmezse biz sıcağı da dinlemeyiz, soğuğu da dinlemeyiz. Karda, kışta ne olursa olsun eylemlerimize devam ederiz ve sonuna kadar da gideriz. Bunun sonuna kadar gideceğimizi de bilmelerini isterim."

Açıklamanın ardından heyet, işçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi ve işçilerin kumanya olarak getirdiği soğan, domates ve ekmeği yiyerek onlara eşlik etti.

İşçiler, Ulus Atatürk Heykeli Meydanı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Hakları İçin Eylemde - Son Dakika

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