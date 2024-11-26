Madenciler Özelleştirmeye Direniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madenciler Özelleştirmeye Direniyor

Madenciler Özelleştirmeye Direniyor

Maden-İş ve Tes-İş liderleri, özelleştirmeye karşı mücadelede açlık grevini son çare olarak görüyor.

26.11.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Ankara'nın Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı başlatılan madenci eylemi ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Akçul, "Açlık grevi son mermimiz olacak. Ondan önce tüketilmesi gereken yollar var. Ankara yolları var, daha mücadelenin başındayız" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi ile ilgili Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmüştü. Akçul, görüşmeye ilişkin TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ile ortak açıklama yaptı.

Akçul, şunları söyledi:

"Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının  özelleştirilmesi ve varlık satışına karşı başlattığımız mücadelemizin ardından, Türkiye Maden İş ve TES-İş sendikaları olarak, bilindiği üzere dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın daveti üzerine kendileriyle bir görüşmemiz olmuştu. Bu görüşmede Bakan Bey'in samimi yaklaşımından hiç kuşkumuz olmadı ancak, kendisine sunulan enerji ve kömür üretimiyle ilgili verilerin, gerçek bilgilerle aynı olmadığını gördük. Santral iki buçuk yıldır revizyonda olmasından dolayı, üretim düşmüştür. Revizyonların tamamlanması durumunda yıllık 1.9 milyon kw saat olarak elde edilen üretim her an 3.5 - 4 milyon kw saate kadar çıkarılabilir. Kömür üretimi ile ilgili olarak da Bakan Bey'e kömür stoku yok denilmesine rağmen, şu anda yüzde yüzde 40 kapasiteyle çalıştığı halde, kömür işletmesinin stoklarında 700 bin ton kömür mevcuttur. Tam kapasite ile çalışılması durumunda kömür fazlasıyla üretime girecektir.

"Şu ana kadar tarafımıza resmi bir bilgi gelmedi"

Bu bilgileri Bakan Bey'e ilettik ve kendisi bize Maliye Bakanı ve Özelleştirme idaresiyle görüşeceğini ifade etti. Görüşmemizin ardından  bize şu ana kadar tarafımıza resmi bir bilgi gelmedi. Bizler de somut bir haber  gelene kadar beklemedeyiz. Biz sendika temsilcileri olarak, işçiler adına başta ne dediysek şu anda da aynı şeyi söylüyoruz.

"Bütün kararlılığımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Geri bir adım atmış değiliz ve bütün kararlılığımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakanlıktan gelecek cevaba göre, satışın iptaline yönelik yol haritamızı çizecek ve eylem boyutumuzu bu sonuca göre yeniden değerlendireceğiz."

Kabaloğlu şunları kaydetti:

"Bizim amacımız burada sorun çıkartmak değil. Burada yaşanan sıkıntılara çözüm bulunmasıyla ilgili mücadele etmek. Siz çok zor şartlarda çalışıyorsunuz, maden işçisine gibi zor şartlarda çalışan yok arkadaşlar. İş kazalarının çoğunluğu bizde oluyor. Böyle bir iş yerinde bizi huzursuz etmeye kimsenin hakkı yok. Bizi güvencesiz ortama itmelerini biz kabullenemiyoruz. O yüzden bu mücadeleye Maden- İş, TES-İŞ birlikte devam etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da kararımız tamdır. O yüzden karamsarlık yok.

"Müzakerelere açığız"

Müzakereyi de kesmiş değiliz. Müzakerelere açığız. Hem iş yerinin selameti için, sizlerin selameti için, bölgenin selameti için görüşmelere açık olduğumuzu kendilerine de ilettik. Bize müjdeli haber verilmedikçe biz burada bu mücadeleye devam edeceğiz."

"Açlık grevi son mermimiz olacak"

MADEN-İŞ Genel Başkanı Nurettin Akçul'a sürdürülen eylemde açlık grevi planları olup olmadığı sorulması üzerine Akçul, "Başladığımız yerdeyiz. Başladığımızda irademiz neyse hala aynı yerdeyiz. Daha da güçlüyüz. Açlık grevi çok kolay bir iş, beş dakika içinde açlık grevini başlatabiliriz. Ama o sözün bittiği yer olacak. Sizlere de kıyamıyoruz. Siz bunu canla başla istiyorsunuz, biliyorum. Size gerçekten kıyamayız. Açlık grevi son mermimiz olacak. Ondan önce tüketilmesi gereken yollar var. Ankara yolları var, daha mücadelenin başındayız." dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Çayırhan, 3-sayfa, Güncel, Enerji, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Özelleştirmeye Direniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: Madenciler Özelleştirmeye Direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.