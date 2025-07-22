MADENCİLER TABURCU EDİLDİ
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında metan gazı yükselmesi nedeniyle ocağı terk ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi. Tedbir amaçlı üretim durdurulan Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında üretim yeniden başladı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Son Dakika › Güncel › Madenciler Taburcu Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?