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Madencilerden depremzede geline anlamlı ziyaret

Kendisini enkazdan 54 saat sonra kurtaran madencilerden büyük sürpriz

En kötü ve en güzel gününde yalnız bırakmadılar

ŞANLIURFA - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan ve madenciler tarafından yaralı olarak çıkarılan eczacı Gizem Nur Özkan, Şanlıurfa'da avukat İbrahim Uğur Satıcı ile dünya evine girdi. Deprem enkazından 54 saat sonra çıkarılan Özkan'a, kendisini kurtaran madenciler sürpriz yaparak nikah törenine katıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Özkan, madencilere sarıldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 28 yaşındaki Gizem Nur Özkan, madencilerin çalışmalarıyla 54 saat sonra sağ olarak çıkarılmıştı. Yaralı olarak çıkarılan Gizem Nur Özkan, aylar süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde eczacı olarak görevine devam etti. Aynı enkaz altında annesini ve 3 kardeşini kaybeden Özkan, enkaz altındayken kendisini kurtaran madencilere söz verip, hayatının geri kalanının güzel geçmesi için söz vermişti. Sözünde durarak işinin başına dönen ve kurduğu evlilik hayaline kavuşan Özkan'a, madenciler büyük sürpriz yaptı.

En kötü ve en güzel gününde yalnız bırakmadılar

Ankara'da görevli madenci Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı, eşleri ve çocuklarını da yanına alarak Gizem Özkan'ı en kötü gününde olduğu gibi en güzel günlerinde de yalnız bırakmadı. Sürpriz bir şekilde kendisini kurtaran iki madenciyi karşısında gören Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı, sarılarak hasret giderdi.

"Beni ölümden değil de cehennemden kurtardılar"

Gelin Gizem Nur Özkan, "Çok çok mutlu oldum. Beni kurtardıkları yer çok kötü bir yerdi. Çok sıkışmıştım. Beni ölümden değil de cehennemden kurtardılar. Allah razı olsun, iyi ki varlar. Davet etmiştik ama geleceklerini düşünmemiştim çünkü mesafe çok uzaktı. Sağ olsunlar bizim için geldiler. Aileleri ile beraber, çocukları ile beraber gelmişler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Damat Avukat İbrahim Uğur Satıcı, "Bugün eğer nikahımız oluyorsa bunu madenci abilerimize borçluyuz. Onları böyle bir anda görünce, duygularımızı tarif edemedik. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Adıyaman'a geldiğimizde korkunç bir ortam vardı"

Madencilerden Okay Çiloğlu, "6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'a geldiğimizde korkunç bir ortam vardı. Gizem'in yanına gittiğimizde sesini almak o kadar zor oldu ki anlatamayız. Sonunda sesine ulaştık. Benden bir söz istemişti. Ben onun sözünü yerine getirip onu oradan kurtardım. Benim çok uykum geliyordu, 36 saatlik çalışmanın ardından uykum geliyordu, bana abi uyu diyordu. Onun ayaklarının ucunda 5-10 dakika uyumuştum. Gerçekten çok yoğun tempolu bir çalışmaydı. Bizi orada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Mehmet amcamızla da çok uğraştık. Allah'ın izniyle sağ salim onları çıkardık. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Varlığımız birliğimiz daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Madencilerden Ozan Saraçlı ise "Gizem kardeşimizi çıkarırken, Okay arkadaşımın dediği gibi yorgunluk hiç hissetmedik. Çünkü onu kurtaracağımıza o kadar emindik ki onun bize verdiği seslerden, duygulardan onu mutlaka oradan çıkarmadan ayrılmayacaktık. Allah'a çok şükür çıkardık. Bu mutlu gününde de yanında olduk. Çok şükür nasip oldu. Allah inşallah ömür boyu mutlu eder" diye konuştu.

Sade bir şekilde 2 saat süren nikah töreni, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.