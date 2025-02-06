Madencilere Yeni Arama Kurtarma Araçları - Son Dakika
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Madencilere Yeni Arama Kurtarma Araçları

Zonguldak'ta, maden kazaları ve doğal afetler için tam donanımlı iki araç hizmete alındı.

06.02.2025 19:56
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Asrın felaketinde kahramanlıklarıyla gündem olan madencilere tam donanımlı iki araç

ZONGULDAK - Zonguldak'ta deprem gibi doğal afetlerde ve maden kazalarında kullanılmak üzere tam teçhizatlı iki araç Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde hizmete alındı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun maden kazası ve doğal afetlerdeki arama kurtarma çalışmalarına katıldığı tahlisiye ekiplerinin kullanacağı 2 adet tam donanımlı araç hizmete alındı. Biri maden kazalarındaki arama kurtarma diğeri deprem, sel gibi doğal afetlere yönelik arama kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanacak şekilde donatılan araçlar için tören yapıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde kahramanlıklarıyla dikkatleri üzerine çeken madencilerin özveriyle kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Ne yazık ki üzücü bir günün yıldönümünde bir aradayız. 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Kurumumuz daha öncede olduğu gibi ülkemizde meydana gelen bu tür afetlerde hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek doğrudan oradaki olaylara müdahale ederek bir an önce kurtarma çalışmalarına başlamıştır. 2023'te de 07.40'da ekiplerimiz yola çıkmış ve gün içerisinde bölgeye ulaşarak müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Toplam sahada gönüllü olarak 3 bin 907 arkadaşımız görev yaptı. Birçok insanın canlı olarak kullanılmasında faaliyet gösterdi. Normal çalışma şartlarında kazanmış oldukları iş tecrübesini oradaki yıkılmış binalarda da kullanarak kimsenin giremediği yerlere girip bir sürü kurtarma hikayesine de imza attı arkadaşlar. Birçok cana ulaştı. ve onları ailelerine kavuşturdu. Domuz damının ne olduğunu Türkiye, istemezdik ama 6 Şubat'ta tanıdı. Onu da arkadaşlarımızın bilgisi, becerisiyle orada buldukları malzemelerle birlikte girilmeyeceklere girip orada emniyeti alacak şekilde çalışmalarıyla birlikte bunu duyurduk. Bizde bu tür olaylar olmasın istemiyoruz ama olduğu zaman da hızlı güvenli bir şekilde oraya intikal edip alet çalışır, el övünür bunun bilinciyle birlikte kendi araç parkımıza iki aracı daha kattık. Bugün onun kurumumuza gelişiyle ilgili bir program düzenledik."

Törende sendika genel başkanı Hakan Yeşil ile AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da birer konuşma yaptı. Kurdelelerin kesilmesiyle birlikte araçlar hizmete girdi. Tahlisiye ekibinde görevli endüstri mühendisi Muharrem Atik de gazetecilere araçların teknik özellikleri hakkında bilgiler aktardı.

Kaynak: İHA

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